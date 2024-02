"The Rookie" saison 4 : Résumé des épisodes 19 à 22 diffusés sur M6 samedi 3 février 2024

Samedi 3 février 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir les quatre derniers épisodes inédits de la 4ème saison de la série "The Rookie : le flic de Los Angeles".

John Nolan, la plus ancienne recrue du LAPD, a utilisé son expérience, sa détermination et son sens de l’humour pour ne pas se laisser distancer par des recrues de vingt ans plus jeunes que lui.

À l’approche de la fin de sa formation, Nolan doit maintenant relever son plus grand défi en tant qu’officier de police et assumer les choix qu’il a faits dans sa quête de la vérité...

21:10 Épisode 4x19 Simone



Nolan fait appel à l’agent fédéral Simone Clarke lorsqu’un de ses anciens élèves est soupçonné de terrorisme suite à une explosion dans une centrale électrique locale.

21:55 Épisode 4x20 Enervo



L'équipe et la division du FBI de Los Angeles sont engagées dans une course contre la montre pour stopper des camions piégés dispersés dans toute la ville. Le groupe de travail conjoint se méfie de l'implication de la CIA dans l’affaire.

22:50 Épisode 4x21 La fête des mères



Le sergent Grey soutient le désir de Nolan de devenir officier instructeur et propose de patrouiller avec lui pour la journée afin de le préparer. Tim et Lucy doivent gérer les attentes de leurs conjoints respectifs dans l’organisation de la fête des mères et de vacances romantiques.

23:35 Épisode 4x22 Remplacement au pied levé



Nolan est obligé de passer une semaine isolé dans une petite ville frontalière avec un jeune officier qui a besoin d'une formation. Bradford et Chen mènent une infiltration ensemble pour démanteler un possible trafic de drogue.