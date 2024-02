"Plus belle la vie" : résumé des épisodes du lundi 5 au vendredi 9 février 2024 sur TF1

Retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" du lundi au vendredi à 13:40 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés du lundi 5 au vendredi 9 février 2024.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 5 février 2024 Épisode 21

Zoé se prépare minutieusement, sous le regard de son mystérieux complice. Jennifer commet un impair publiquement envers Samuel. Au Mistral, de généreux donateurs sont invités à déjeuner dans le restaurant.

Mardi 6 février 2024 Épisode 22

Zoé prend des risques et joue avec le feu au commissariat. Barbara découvre les activités en ligne d’Aya et lui fait part de sa désapprobation. De son côté, Luna surprend les Mistraliens avec sa soudaine hypersensibilité.

Mercredi 7 février 2024 Épisode 23

Zoé trouve le moyen de s’infiltrer au commissariat, mais son plan ne se déroule pas comme prévu. Pendant ce temps, Jules fait une expérience en prévision d’un article sur la Saint-Valentin. Barbara s’interroge sur la présence quotidienne d’Ulysse au restaurant.

Jeudi 8 février 2024 Épisode 24

La police renforce son dispositif de sécurité en même temps que Zoé et Louis finissent leurs préparatifs. Jennifer souhaite s’excuser de son attitude auprès de Samuel. Luna, en proie à des bouffées de chaleur, se confie à sa mère et à ses amis.

Vendredi 9 février 2024 Épisode 25

L’excitation gagne les Mistraliens à l’approche d’une vente aux enchères. Zoé découvre qu’Eric la surveille et confronte sa mère à ce sujet. Pendant ce temps, Aya subit les foudres des gens sur les réseaux sociaux. Morgane pousse Steve et Nisma à passer à la seconde…