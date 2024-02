"S.W.A.T." saison 6 : résumé des derniers épisodes 21 & 22 diffusés sur TF1 mardi 6 février 2024

Mardi 6 février 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes de la 6ème saison inédite de la série "S.W.A.T" avec Shemar Moore dans le rôle de Daniel "Hondo" Harrelson.

Toujours déchiré entre sa loyauté envers le milieu où il a été élevé et son allégeance à l'équipe du S.W.A.T. Daniel "Hondo" Harrelson s'efforce de combler le fossé qui sépare ses deux mondes.

21:10 Épisode 6x21 40 ans de service



Le S.W.A.T. et la D.E.A. unissent leurs forces pour empêcher un puissant cartel mexicain d'envahir les rues de Los Angeles.

21:50 Épisode 6x22 La vengeance de Zamora



Hondo et son équipe s'associent à la D.E.A. pour arrêter Sancho Zamora, le chef du cartel Zamora. Il est arrivé à Los Angeles pour venger la mort de son fils et veut exécuter tous ceux qu'ils jugent responsables, Hondo en premier lieu. Luca et Street tombent dans le piège du cartel en essayant de protéger Marcos.

Deacon aide Powell à prendre contact avec son fils, qu'elle avait dû laisser à l'adoption.

Hondo demande Michelle en mariage...

Dès mardi prochain, retrouvez chaque mardi soir la nouvelle saison de "Koh-Lanta" à 21:10 sur TF1 avec Denis Brogniart.