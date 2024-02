"The Resident" saison 6 : résumé des épisodes 4 à 6 diffusés sur TF1 mercredi 14 février 2024

Mercredi 14 février 2024 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la 6ème et ultime saison de la série "The Resident". Résumé des trois épisodes diffusés cette semaine.

Pour cette ultime saison, la qualité des soins de l'hôpital Chastain est mise en péril et c'est à nos médecins de révéler les effets de la corruption sur le système de santé, quant au parcours de Conrad il se poursuit alors qu'il doit concilier sa nouvelle vie amoureuse, son rôle de père célibataire et la nécessité de sauver ses patients.

Dans les coulisses de l'hôpital Chastain Memorial Park, la réalité est bien plus complexe que ce que l'on imagine...

21:10 Épisode 6x04 Ça ne va pas durer

Ian doit opérer un bébé inconnu en néonatologie, tout en gérant ses problèmes personnels. Conrad demande à Devon de le remplacer afin qu'il puisse passer une journée à la maison avec Gigi, qui est anxieuse.

22:00 Épisode 6x05 Un château en Espagne



Un professeur de littérature est admis aux urgences. Conrad découvre qu'il s'agit d’un de ses anciens patients qu’il avait sauvé à l'époque où il était encore interne. Par ailleurs, Devon a rendez-vous avec un homme qui ne jure que par un régime anti-âge censé lui apporter la vie éternelle. Mais il doit rapidement le faire hospitalisé car il s’est effondré.

22:50 Épisode 6x06 Pour le meilleur et pour le pire



Le jour du mariage de Kit et Bell, Bell et Conrad doivent s’absenter pour soigner la fille malade d’une importante donatrice de l’hôpital. Billie emmène Gigi et Sammie choisir leur robe.