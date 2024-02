"De grâce" : résumé des 3 derniers épisodes diffusés sur ARTE jeudi 15 février 2024

Dans le milieu des dockers du Havre, une famille se déchire sur fond de trafic de drogue et de secrets enfouis. À la fois polar et tragédie aux accents lyriques, une série portée par une mise en scène majestueuse et un casting exceptionnel.

Déchargeant les tonnes de marchandises qui arrivent chaque jour au port du Havre, le dockers ne semblent pas peser bien lourd face aux milliers de conteneurs métalliques. De cette image de la fragilité des êtres pris dans la mécanique implacable de la mondialisation, les créateurs de "De grâce" ont fait une tragédie. Celle-ci prend les apparences d’un polar : trafic de drogue, règlements de comptes, secrets enfouis sont les instruments de la fatalité qui guette le clan des Leprieur. Son respectable patriarche (magnifique Olivier Gourmet) s’accroche à ses valeurs, mais les germes de la discorde minent cette famille en apparence unie… Le drame ne se dénouera pas sans violence. Peu à peu, cette série noire revêt une dimension lyrique singulière, grâce à la mise en scène majestueuse de Vincent Maël Cardona (Les magnétiques) et à des personnages puissants. Les interprètes, eux, sont tous au diapason : celui d’une note sombre, mais pas dénuée d’espoir. 20:55 Épisode 4 Jean apprend à Emma l’histoire de Pierre et Joy. Emma prévient le commissaire Ishan Bayar, qui lance une descente de police pour retrouver Joy. Jean, lui, cherche à remonter la pente mais sa femme le rejette toujours. L’épouse de Pierre, Laurence Leprieur, a découvert la présence de Christophe, et pense qu’il est lié à la mort de son mari. En dépit du danger, Simon renoue avec Nawal, la compagne de son ami Kamel, aujourd’hui en prison. La bande de Mickaël Blain lui propose un nouveau transfert de marchandises, l’occasion pour Christophe de lui faire passer l’épreuve du feu. 21:45 Épisode 5 Emma rompt avec Julien, qui se trouve être le juge de l’affaire dans laquelle sont impliqués ses frères, et elle se rapproche d’Ishan. Joy, enceinte de Pierre, entame des démarches pour régulariser sa situation. La famille Leprieur apprend que Pierre lui a légué une partie de son héritage. Alors que Simon se voit menacé de représailles par Kamel et fait amende honorable auprès de Blain, Jean, cerné de tous côtés, touche le fond. Il devient gênant pour "Papa", le trafiquant qui emploie Christophe. 22:35 Épisode 6 Un gros arrivage de drogue est attendu sur le port. Sauvagement agressée, la femme de Jean est dans un état grave. Simon, avec l’aide d’Emma et de Blain, profite de la livraison de drogue pour remonter la piste. Ils font la connaissance de leur oncle, qui leur raconte toute l’histoire de la famille Leprieur. Laurence, de son côté, demande des comptes à Joy. Jean prépare sa vengeance…

