"Lycée Toulouse-Lautrec" : la saison 2 diffusée sur TF1 à partir du 4 mars 2024

Lundi 4 mars 2024 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la 2ème saison inédite de la série "Lycée Toulouse-Lautrec" avec Stéphane de Groodt, Chine Thybaud et Valérie Karsenti.

La saison 2 en quelques lignes...

Après avoir frôlé la fermeture juste avant les vacances, c’est la reprise des cours au lycée Toulouse-Lautrec pour Victoire et sa bande.

Une reprise un peu particulière puisque corps enseignant et élèves sont toujours en deuil suite au décès de Charlie. Mais le cours de la vie doit reprendre…

Cette seconde saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

21:10 Épisode 2x01 La peur

Toujours en deuil, le groupe fait sa rentrée. Marie-Antoinette fait la connaissance de sa nouvelle colocataire de chambre et camarade de classe, Alice, suite au départ de Roxana dans son studio d’autonomie. Alors que Feuillate est satisfait de cette première journée, il découvre que cinq boîtes de Tramadol ont été volées…

22:10 Épisode 2x02 Le déni

Feuillate et Lespic enquêtent sur le vol de médicaments. Lors d’un moment de confusion, Reda et Marie-Antoinette s’embrassent, tandis qu’Alice se renseigne sur une opération expérimentale. De son côté, Roxana qui commençait à s’habituer à sa nouvelle vie en autonomie, chute et se blesse.