"La Peste" : mini-série inédite diffusée sur France 2 à partir du 4 mars 2024 - Vidéo

À suivre à partir du lundi 4 mars à 21:10 sur France 2, "La Peste", une mini-série dystopique adaptée de l'immense oeuvre d'Albert Camus, avec Frédéric Pierrot, Hugo Becker, Johan Heldenbergh, Judith Chemla, Pascale Arbillot et Sofia Essaïdi.

L'histoire en quelques lignes...

Nous sommes en 2030, dans une société où résonnent étrangement les craintes et les préoccupations d’aujourd’hui. Cette société sort à peine de la vague des épidémies covid. Et la peste qu’elle rencontre est autrement plus redoutable…

Alors que l’on a appris à vivre avec les variants saisonniers de la covid, on découvre dans cette ville du Sud un nouveau variant du bacille de la peste baptisé YP2.

Faute de traitement, le gouvernement central va décider, afin d’épargner le reste du pays, de boucler la ville — puis d’y appliquer un mystérieux « Plan D » dont nous découvrirons peu à peu les monstrueux ressorts.

Cette mini-série se compose de 4 épisodes. Les deux premiers seront diffusés lundi 4 mars 2024 à partir de 21:10.

Avec : Frédéric Pierrot (Dr Bernard Rieux), Hugo Becker (Sylvain Rambert), Johan Heldenbergh (Jean Tarrou), Judith Chemla (Lucie Ferrières), Pascale Arbillot (Juliette Rieux), Sofia Essaïdi (Laurence Molinier), Constance Bascou (Nora Sokolova), Elias Hauter (Jacky Roux), Éric Naggar (Cottard)…