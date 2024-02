La mini-série "Easttown" avec Kate Winslet diffusée sur M6 à partir du 5 mars 2024

Mardi 5 mars 2024 à 21:10, M6 débutera la diffusion de "Easttown", une mini-série américaine inédite en 7 épisodes avec Kate Winslet, Julianne Nicholson et Evan Peters.

Une intrigue implacable

À Easttown, une petite ville de Pennsylvanie, une détective respectée “Mare” Sheehan (Kate Winslet) enquête sur un meurtre local sordide tout en jonglant avec sa vie personnelle qui s’effondre rapidement autour d’elle. Elle fut au lycée une héroïne locale grâce à un tir de basket mémorable. Aujourd’hui, meurtrie par des tragédies personnelles, sa vie a pris un tournant inattendu, elle est la seule enquêtrice dans une brigade de police qui passe la plupart de son temps à traiter des infractions liées à la drogue.

Elle porte en parallèle le poids de la perte de son fils et tente de gérer les responsabilités d’une famille bien remplie, incluant sa mère, sa fille et son petitfils. Pour compliquer davantage les choses, son ex-mari vit à quelques pas de là, aux côtés de sa nouvelle compagne. Sous la pression croissante, Mare n’a qu’une obsession : faire justice dans une ville où tout le monde est un suspect potentiel.

Un casting prestigieux

Kate Winslet, lauréate d’un Oscar®, d’un Emmy® et d’un Gloden Globe® (“Mildred Pierce”), incarne Mare Sheehan.

En plus de prêter ses traits à l’héroïne, elle est également la productrice exécutive de la série créée par Brad Ingelsby (“The Way Back”).

La réalisation des épisodes revient, quant à elle, à Craig Zobel (“The Leftovers”, “Westworld”).

À ses côtés on retrouve Julianne Nicholson (“The Outsider”) dans le rôle de Lori, sa meilleure amie ; Jean Smart, lauréate de 3 Emmys® (“Watchmen”, “Hacks”, “Babylon”) qui interprète sa mère ; Angourie Rice (“Black Mirror”) dans le rôle de sa fille, Siobhan ; Evan Peters (“Dahmer”, “American Horror Story”) dans le rôle de l’inspecteur Colin Zabel appelé pour participer à l’enquête de Mare ; Guy Pearce (gagnant d’un Emmy® et nommé aux Golden Globes® pour “Mildred Pierce”) dans le rôle de Richard Ryan ; David Denman (“Outcast”) dans le rôle de Frank Sheehan, l’ex-mari de Mare ; Joe Tippett (“Rise”) dans le rôle de John Ross, le mari de Lori ; Cailee Spaeny (“Devs”) dans le rôle d’Erin McMenamin, une adolescente isolée qui vit avec son père instable ; John Douglas Thompson (“Let Them All Talk”) dans le rôle du Chef Carter, le patron de Mare à la police d’Easttown ; Patrick Murney (“Seven Seconds”) dans le rôle de Kenny McMenamin, le père d’Erin ; James McArdle (“Ammonite”) dans le rôle de Deacon Mark Burton ; Sosie Bacon (“Here and Now”) dans le rôle de Carrie Layden, la mère de Drew et ex-petite amie de Kevin ; et Neal Huff (“The Wire”) dans le rôle du cousin de Mare, le Père Dan Hastings.

Un succès incontestable

Depuis sa sortie, la mini-série a rapidement conquis le coeur des téléspectateurs et de la critique. Créée par Brad Ingelsby et diffusée sur HBO aux États-Unis, elle a été encensée pour sa qualité cinématographique, sa narration captivante et ses performances.

La série a d’ailleurs été multirécompensée avec, entre autres :

Ll’Emmy® Award et le Golden Globe de la Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm pour Kate Winslet.

L’Emmy® Award de la Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm pour Julianne Nicholson.

L’Emmy® Award du Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm pour Evan Peters.