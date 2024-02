"Blanca" saison 2 : résumé des épisodes 3 & 4 diffusés sur M6 samedi 17 février 2024

Samedi 17 février 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la 2ème saison de la série "Blanca".

Blanca est désormais une femme libérée des fantômes de son passé, qui contrôle sa propre vie et qui a prouvé à tout le monde qu’elle n’était pas seulement “différente”, mais qu’elle pouvait aussi “faire la différence”.

Officiellement promue consultante au sein de la police, Blanca et toute l’équipe du commissariat San Teodoro traquent un poseur de bombes qui terrorise la ville en s’en prenant aux forces de police...

La folie de Blanca, sa singularité et sa soif de vivre nous ont conquis dans la première saison. Cette deuxième saison donne l’occasion d’entrer encore plus dans son monde. De découvrir de nouveaux secrets sur sa famille, peut-être encore plus inattendus que ceux liés à la mort de sa sœur, ce qui entraînera de nombreux bouleversements dans la vie de Blanca et de ses proches... Avec une question à la clé : la rédemption est-elle possible ?

21:10 Épisode 2x03 Vies de chien (1/2)

Un défenseur de la cause animale est retrouvé mort, égorgé par un chien. Bacigalupo et Blanca enquêtent sur ce meurtre inhabituel qui les mène sur la piste des combats de chiens clandestins et d'un homme déjà connu des services de police. Par ailleurs, Blanca découvre la vérité son aide-ménagère et la congédie sur-le-champ…

22:00 Épisode 2x04 Vies de chien (1/2)

L'homme qui organisait les combats clandestins de chiens est retrouvé mort, son fils Giovanni a disparu et tous les soupçons s'orientent désormais vers lui. Blanca est persuadée qu'il n'a pas tué son père, malgré les mauvais traitements qu'il lui faisait subir. Lucia suggère à Blanca de laisser une seconde chance à sa mère. Celle-ci lui fait visiter le bateau sur lequel elle vit et travaille au service d'une ONG qui sauve des migrants en mer.

En seconde partie de soirée, M6 rediffusera des épisodes de la première saison.