"La tribu" : les deux derniers épisodes diffusés sur TF1 lundi 19 février 2024

Lundi 19 février 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes de "La tribu", une série avec Alix Poisson et Jonathan Zaccaï.

Rappel de l'histoire

A la tête d’une famille recomposée, Camille (Alix Poisson) et Martin (Jonathan Zaccaï), un couple de quadragénaires amoureux, viennent à peine de s’installer ensemble que leur vie est déjà loin d’être un long fleuve tranquille ! Entre leurs enfants respectifs, sœur, parents, mais aussi leurs ex(s), cette famille compose une véritable « tribu » à l’équilibre forcément instable !

Camille, 42 ans, responsable des espaces verts de leur petite ville, est une battante idéaliste qui préfère parfois embellir la vérité pour croire en sa bonne étoile. Son compagnon, Martin, 46 ans, prof de français organisé et prévoyant, est quant à lui toujours inquiet de ce qui déborde. Leur amour résistera-t-il à la colère de Franck (ex de Camille), la causticité d’Alexandra (ex de Martin) et aux exigences des enfants qui les manipulent à leur guise ?

Un quotidien mouvementé où les contradictions règnent en maître.

21:10 Épisode 5 Mon beau-père et moi



Camille et Martin reçoivent Noël, le père de Martin, à la maison. Celui-ci met son point d’honneur à les aider et leur donner des conseils. Si tout part d’un bon sentiment, c’est souvent l’effet inverse qu’il produit. Camille se sent particulièrement jugée, mais elle n’ose pas demander à Martin de le mettre à la porte, laissant s’installer un climat de tension.

22:15 Épisode 6 Petit divorce entre amis



Martin veut faire une surprise à Camille en la demandant en mariage, mais il réalise par hasard que celle-ci n’est pas encore officiellement divorcée ! Camille promet de signer au plus vite la convention de divorce avec Franck, mais elle se ravise en voyant que ce dernier n’est pas au mieux de sa forme. Blessé et vexé, Martin est à deux doigts de renoncer à son projet.