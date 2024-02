"Tout cela je te le donnerai" : les 2 derniers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 21 février 2024 - Vidéo

Mercredi 21 février 2024 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de "Tout cela je te le donnerai", une mini-série inédite au cœur d'une famille, de son deuil et du poids des secrets, avec David Kammenos.

Rappel de l'histoire...

Quand Manuel Ortigosa, célèbre écrivain parisien, apprend la mort de son mari Aymeric dans un accident de voiture, il est totalement dévasté. Il le pensait en voyage d'affaires à Bruxelles : que faisait-il en pleine nuit sur une petite route de Provence au moment du drame ?

Manuel descend à Aix reconnaître le corps, et découvre qu'un pan entier de la vie de son mari lui était inconnu. Aymeric avait repris en secret le domaine viticole de sa famille, avec laquelle il disait avoir rompu depuis des années. Une famille puissante dans la région et qui va très mal réagir quand Manuel hérite de l’intégralité du domaine de Fontaresse. Ils feront tout pour le récupérer…

Avec l’aide de Richard, un gendarme à la retraite, aussi revêche qu'homophobe, Manuel va enquêter sur la mort suspecte de son mari.

Ce duo très mal assorti parviendra-t-il à percer à jour les secrets de famille qui entourent le domaine de Fontaresse ?

21:10 Épisode 5

Richard et Manuel n’ont aucun doute : la mort d’Anthony est un nouvel assassinat ! Ils soupçonnent le jeune homme d’avoir fait chanter Aymeric… qui s'en serait ensuite pris à lui pour le faire taire définitivement. Manuel ne veut pas y croire mais il est en proie aux pires doutes : si Aymeric avait l’étoffe d’un tueur, aurait-il pu supprimer aussi son propre frère, Enguerrand, qui salissait le nom de leur famille ? Pour faire la lumière sur cette histoire, Manuel et Richard enquêtent sur leur enfance, et notamment la mort suspecte d’un religieux de leur internat. Déstabilisé par ces secrets de famille et la mort d’Anthony, Jeoffrey, le seul fils encore en vie, tente de mettre fin à ses jours.

21:55 Épisode 6

Jeoffrey est hors de danger malgré sa tentative de suicide. Richard et Manuel découvrent qu’il entretenait une relation avec le dealer Anthony. Son geste dissimule-t-il d’autres secrets ? Au grand soulagement de Manuel, leur enquête prouve qu’Aymeric est mort avant Anthony : son mari était donc innocent. Mais tout laisse à penser que les trois meurtres sont liés et les secrets de famille prêts à être révélés.

Avec : David Kammenos (Manuel Ortigosa), Bruno Solo (Richard Saugier), Aurélien Wiik (Joffrey), Louise Monot (Catherine), Nicole Calfan (La marquise), Annie Grégorio (Hermine), Lionel Erdogan (Père Lucas Rubio), Mélanie Maudran (Alexia Tournier), Alexis Loret (Aymeric Fabre), Philypa Phoenix (Elisa), Sophie Cattani (Ophélie Weiss).