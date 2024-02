"Association criminelle" : les épisodes 3 & 4 diffusés sur France 3 dimanche 25 février 2024 - Vidéo

Dimanche 25 février 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de "Association criminelle", une mini-série inédite.

L'histoire de la série

Suite à un raid de routine mené en Irlande par le Bureau des Affaires criminelles, qui a permis de mettre en lumière un trafic de diamants bruts lié à un attentat à la bombe en Belgique, le lieutenant Emer Berry se retrouve à collaborer avec l’inspecteur principal Christian De Jong et son unité antiterroriste.

S’ensuit une course contre la montre entre la Belgique et l’Irlande pour démêler les fils d’un complot d’envergure impliquant trafiquants de drogues, receleurs et leaders politiques…

21:10 Épisode 3

L’équipe d’Emer trouve de nouveaux diamants, identiques aux premiers, dans les bureaux de Fionn Brannigan. Celui-ci refuse de coopérer avec la police, Emer le prévient que sa vie est menacée. Il décide de fuir l’Irlande et se rend à Anvers pour demander l’aide de sa sœur. Christian et son équipe tentent d’en apprendre plus en interrogant Hadi Mansour, l’ami de Sana Retz.

22:00 Épisode 4

Emer et Christian sont à la recherche de Fionn Brannigan. L’homme a disparu de l’aéroport alors que sa sœur Bibi était partie chercher la police à qui il voulait tout révéler. Quand un corps est retrouvé dans les bois près de Charleroi, bien au sud d’Anvers, les enquêteurs craignent que ce soit lui.



Les deux derniers épisodes seront diffusés dimanche prochain sur France 3.