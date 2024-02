"Plus belle la vie" du 26 février au 1er mars 2024 : résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 26 février au vendredi 1er mars 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:40 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 26 février 2024 Épisode 36

Patrick est en proie au doute après les événements de vendredi. Le quotidien semble prendre le dessus sur les sentiments de Morgane et Jules. Aya a toujours du mal à comprendre son amie, Ophélie.

Mardi 27 février 2024 Épisode 37

Babeth et Léa s’inquiètent pour Patrick. Luna et Maxime se rapprochent tant bien que mal. Ariane prend des risques pour protéger sa fille. L'amitié entre Aya et Ophélie rencontre un obstacle inattendu.

Mercredi 28 février 2024 Épisode 38

Luna est sans le savoir au cœur du danger, alors que les choses s’accélèrent avec Maxime. L’heure est aux bonnes nouvelles pour les Mistraliens, grâce à l'intervention de Zoé. A la résidence, Nisma tente tant bien que mal de mener une action caritative.

Jeudi 29 février 2024 Épisode 39

L'enquête de Patrick progresse, tandis que la confiance aveugle de Luna pourrait bien lui jouer des tours. L'heure est à la confrontation entre Ophélie et sa mère. A la résidence, Nisma peut compter sur le soutien inattendu de Jennifer pour sa collecte.

Vendredi 1er mars 2024 Épisode 40

Le piège se referme sur Patrick, alors qu’il trouve enfin une alliée. Samuel recroise Jennifer sous le regard curieux des Mistraliens. La conclusion d’une enquête permet à Ariane et Zoé de tourner la page.