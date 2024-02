"Doc" : la saison 3 diffusée sur TF1 à partir du mercredi 20 mars 2024

Mercredi 20 mars 2024 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la 3ème saison inédite de la série "Doc". Deux épisodes seront diffusés chaque mercredi soir.

Rappel de l'histoire de la série...

À la suite d'une tentative de meurtre, Andréa Fanti, chef de service de médecine interne de l'hôpital de Milan, perd la mémoire de ses douze dernières années.

Il continue à exercer en tant que consultant et enquête sur son accident. Il se bat pour retrouver son indépendance.

Il reconstruit sa vie passée, présente et future en se basant sur les quelques souvenirs qu'il lui reste ainsi que sur le témoignage de ses proches et de ses collègues.

21:10 Épisode 3x01 Oublier seul et se souvenir ensemble

En 2010, alors qu’Agnès et Andrea doivent surmonter la perte de leur fils Mathias, Agnès apprend qu’elle est atteinte d’une maladie relative à l’amiante. Le couple va alors devoir essayer de faire face à ce problème supplémentaire.

L’hôpital voit l’arrivée de nouveaux internes et d’une directrice administrative qui fixe des objectifs au docteur Fanti. Mais celui-ci lui tient tête en lui proposant de ne pas se baser uniquement sur des chiffres, mais sur l’écoute personnalisée du patient. Quant à Agnès, elle finit par accepter le poste de directrice de l’hôpital après être redevenue médecin au sein de ce même établissement.

22:15 Épisode 3x02 Comme dans un rêve

Un homme, Léo Ferri, fait un malaise alors qui pousse le fauteuil roulant de sa femme. Il est épuisé et il s’endort souvent inopinément. Il n’est pas narcoleptique et après une fine observation, Andrea comprend qu’il est accro aux benzodiazépines et qu’il est également atteint d’une myasthénie à un stade précoce.

Le Doc essaie de retrouver ses souvenirs grâce au traitement d’Enrico. Dans ses rêves, il a une vision de sa fille à l’hôpital couchée dans des draps roses et il lui donne des médicaments qui sont en fait, des caramels. Dans un flash, il voit Agnès embrasser Bramante dans un ascenseur. Damien a peur que le Doc se souvienne de ses sentiments pour Julia et qu’elle retombe amoureuse de lui.

Janie Manille, une vieille dame, est admise parce qu’elle a confondu ses médicaments. Il s’avère qu’elle en prend tellement qu’elle s’empoisonne à petit feu. Les médecins décident d’entreprendre une déprescription pour ne conserver que les médicaments qui la soignent. Elle rêve de pouvoir partir pour Londres avec son mari.

Julia envisage de quitter le service, peut-être pour faire de la recherche en étudiant les benzodiazépines. Elle demande à Ricardo de mettre en place la base de données qu’Andrea a imaginé pour financer le service.

La situation est tendue entre les nouveaux internes. Frédéric n’y met pas du sien.