"Blanca - Les enfants perdus" : épisode inédit diffusé sur M6 samedi 2 mars 2024

Samedi 2 mars 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la 2ème saison de la série "Blanca".

Blanca est désormais une femme libérée des fantômes de son passé, qui contrôle sa propre vie et qui a prouvé à tout le monde qu’elle n’était pas seulement “différente”, mais qu’elle pouvait aussi “faire la différence”.

Officiellement promue consultante au sein de la police, Blanca et toute l’équipe du commissariat San Teodoro traquent un poseur de bombes qui terrorise la ville en s’en prenant aux forces de police...

La folie de Blanca, sa singularité et sa soif de vivre nous ont conquis dans la première saison. Cette deuxième saison donne l’occasion d’entrer encore plus dans son monde. De découvrir de nouveaux secrets sur sa famille, peut-être encore plus inattendus que ceux liés à la mort de sa sœur, ce qui entraînera de nombreux bouleversements dans la vie de Blanca et de ses proches... Avec une question à la clé : la rédemption est-elle possible ?

21:10 Épisode 2x09 Les enfants perdus (1/2)

Un vagabond est retrouvé assommé dans un parc qu’il fréquentait souvent et où il semblait épier les enfants. Les parents s'en plaignaient, notamment les Fares, parents de Giorgio, qui serait en réalité le fils du vagabond, capturé en Syrie et adopté en Italie. Sebastiano est sorti de prison et annonce à Blanca que sa psy lui ayant déconseillé de la voir...

22:00 Épisode 2x10 Les enfants perdus (2/2)

Malgré les tentatives de la police, Fares refuse toujours de révéler ce qu'il sait concernant la disparition de son fils. Liguori remarque que Sebastiano passe beaucoup de temps devant chez Blanca à l'observer, et comprend rapidement qu'il ne prend pas son traitement. Blanca découvre que Polibomber se rapproche de plus en plus d'elle...

En seconde partie de soirée, M6 rediffusera des épisodes de la première saison.