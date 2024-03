"Les petits meurtres d'Agatha Christie" : l'ultime épisode « Meurtres au pensionnat » diffusé sur France 2 vendredi 8 mars 2024

Vendredi 8 mars 2024 à 21:10, France 2 diffusera l'ultime épisode de la série "Les petits meurtres d'Agatha Christie" : « Meurtres au pensionnat ».

L'histoire en quelques lignes...

Rose Bellecour vient donner une conférence aux Cascades, son ancien pensionnat, et se retrouve accusée du meurtre de la professeure de français, Julie Froment.

Gréco découvre que Rose et Julie étaient dans la même classe de Terminale et que Rose était le souffre-douleur de Julie. Gréco et Beretta ont du mal à imaginer la douce Rose en meurtrière. Mais les preuves contre elle s’accumulent.

Beretta se fait engager sous un faux nom comme professeur de français remplaçant aux Cascades pour parvenir à innocenter Rose.

Clap de fin pour la série !

"Les petits meurtres d'Agatha Christie" c'est terminé, la série s'arrête définitivement sur France 2 après la production et la diffusion de 48 épisodes.