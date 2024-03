"The Rookie" : la saison 5 diffusée sur M6 à partir du samedi 9 mars 2024

Samedi 9 mars 2024 à 21:10, M6 débutera la diffusion de la 5ème saison de la série "The Rookie - le flic de Los Angeles". Au programme de la soirée, 4 épisodes inédits et 3 épisodes issus des précédentes saisons.

Rappel de l'histoire de la série

John Nolan a passé la quarantaine. Il est en quelque sorte à un tournant de sa vie : il est séparé de sa femme et son fils est parti la fac.

Après avoir assisté à un braquage et à l'interventio de la police, John a décidé de devenir policier. Il est parti vivre à Los Angeles et a intègré le Los Angeles Police Department, où il est la « jeune recrue » la plus âgée.

21:10 Épisode 5x01 Quitte ou double

John Nolan est de nouveau confronté à la tueuse en série Rosalind Dyer, qui n'en a pas fini avec lui. De leur côté, Bradford et Chen travaillent sous couverture avec la police de Las Vegas pour arrêter les dirigeants d'une importante entreprise criminelle.

21:55 Épisode 5x02 Choix professionnels

Nolan endosse son nouveau rôle d'officier instructeur. Il est chargé de superviser l'agent Aaron Thorsen et doit découvrir la vérité sur le suicide d'un autre agent. Par ailleurs, la réussite de l'infiltration de Lucy lui vaut une invitation pour une formation spécialisée à Sacramento.

22:50 Épisode 5x03 Ici et d'ailleurs

Nolan se voit confier sa première recrue, l'agent Celina Juarez, dont l'approche non conventionnelle du métier de policier est un challenge pour lui.

23:35 Épisode 5x04 Le choix

Lorsque Rosalind Dyer est de retour pour assouvir sa vengeance, la vie de Bailey s’en retrouve menacée. Alors que le temps presse, la police de Los Angeles et le FBI unissent leurs forces…