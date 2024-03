"Plus belle la vie" du 11 au 15 mars 2024 : résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 11 au vendredi 15 mars 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:40 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 11 mars 2024 Épisode 46

Le danger se resserre autour de Luna, pendant qu’Ophélie force sa mère à confronter Aya. A la résidence, Apolline découvre qu’elle est fauchée et se met chercher une solution.

Mardi 12 mars 2024 Épisode 47

Les policiers se rapprochent de plus en plus et suivent une piste qui semble solide. Apolline déchante à la découverte de son premier job étudiant. Pendant ce temps, à la résidence, Aya mène l’enquête sur le crush d’Ophélie.

Mercredi 13 mars 2024 Épisode 48

Une enquête est ouverte suite à la découverte faite par les policiers la veille. De retour à Marseille, Ariane est bouleversée par ce qu’elle découvre dans les affaires de Zoé. Au cabinet, un nouvel arrivé ne laisse pas indifférent.

Jeudi 14 mars 2024 Épisode 49

Les policiers détectent une faille en menant les premiers interrogatoires resserrant un peu plus l’étau sur le couple suspect. Au cabinet médical, Thomas trouve un soutien inattendu tandis qu’Apolline semble avoir trouvé une solution à ses problèmes financiers.

Vendredi 15 mars 2024 Épisode 50

De retour au commissariat, Patrick réalise une importante découverte. Au Mistral, le jeu amoureux d’Ophélie a des conséquences inattendues. C’est l’anniversaire de Zoé, mais rien ne va plus entre elle et Ariane depuis leur retour de vacances…