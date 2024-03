"Alex Hugo" : 2 épisodes à revoir sur France 3 mardi 12 mars 2024 à partir de 21:10

Mardi 12 mars 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan.

Ancien grand flic marseillais, Alex Hugo, surnommé « La Tendresse », a choisi de quitter la ville et une violence qu'il ne supportait plus pour s'isoler dans les montagnes, poussé par son besoin de liberté.

Il occupe désormais un poste dans une police rurale et jouit d'une tranquillité à laquelle il était jusque-là peu habitué...

21:10 Épisode 1x10 La vallée des vautours



Sur les hauteurs de Lusagne, dans un endroit très isolé, a eu lieu un véritable massacre. Les deux victimes, tuées à bout portant dans leur voiture, sont anglaises ; un randonneur qui a eu la malchance de se trouver là, au mauvais endroit et au mauvais moment, a également été abattu froidement.

Deux des victimes étant britanniques, Alex va devoir accueillir Brian Davies, Chief Inspector à la National Crime Agency, envoyé sur place par la Justice britannique. Alors que la cohabitation s’installe peu à peu et que Leblanc révise son anglais, Alex envisage une nouvelle hypothèse : et si la cible du tueur n’était pas le couple ? Une hypothèse qui l’entraînera jusqu’à un duel en haut d’une périlleuse via ferrata.

22:40 Épisode 4x01 Marche ou crève



Alors qu’il descend un torrent en kayak, Alex Hugo assiste à la chute d’un homme depuis le haut des gorges. L’homme s’apprêtait à participer avec cinq autres candidats à un stage d’entreprise réputé très difficile. Un poste très convoité est à la clé de la compétition...

Vite persuadé qu’il s’agit d'un meurtre et que l’assassin se trouve parmi les candidats du stage, Alex va prendre la place du mort, dans le décor à la fois magnifique et hostile du fort Saint-Paul, un puissant bâtiment perché au bord du vide. Et se retrouver parmi les sociopathes prêts à tout pour écraser leur prochain. Parmi eux, le tueur rôde... Une confrontation qui le ramène à cette violence sournoise qu’il a justement cherché à fuir en se réfugiant dans les montagnes.