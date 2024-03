"Affaire Skripal : l’espion empoisonné" à revoir sur ARTE jeudi 12 mars 2024

Dans une petite ville anglaise, l’empoisonnement d’un ex-espion russe et de sa fille provoque une contamination toxique de grande ampleur. Un thriller poignant sur des faits authentiques, mené du point de vue de héros ordinaires, à revoir sur ARTE jeudi 14 mars 2024 à partir de 20:55.

En mars 2018, le monde a les yeux rivés sur la petite ville britannique de Salisbury, où un ancien agent double russe et sa fille ont été empoisonnés au Novitchok, un toxique si puissant qu’il suffit d’en remplir la moitié d’une petite cuillère pour tuer vingt mille personnes.

En s’emparant de cette tentative de meurtre hors norme, les scénaristes de la série, Adam Patterson et Declan Lawn, s’attachent habilement à raconter l'histoire des anonymes qui s’y trouvèrent mêlés plutôt que la crise diplomatique déclenchée entre Londres et Moscou.

Prenant ainsi le contre-pied du film d’espionnage, Affaire Skripal : l'espion empoisonné captive en racontant la réaction collective des habitants et des autorités, entre héroïsme et panique, face à une urgence sanitaire sans précédent.

20:55 Épisode 1

4 mars 2018. Sergueï Skripal et sa fille, Ioulia, sont victimes de convulsions sur un banc de la petite ville anglaise de Salisbury. Ils sont transportés à l’hôpital où les médecins échouent à poser un diagnostic. Le lieutenant de police Nick Bailey, qui a découvert que Sergueï est un ancien agent double russe, fouille sa maison et manifeste peu après d’étranges symptômes. Informée qu’il s’agit d’une tentative d’assassinat des Skripal avec un poison non identifié, Tracy Daszkiewicz, directrice de la santé publique de la municipalité, engage une course contre la montre pour identifier la menace et protéger la population.

21:45 Épisode 2

Les Skripal ont été exposés au Novitchok, un poison neurotoxique développé par les services secrets russes. L’armée boucle certains sites pendant que Tracy cherche la source de la contamination pour tenter de prévenir sa propagation. La santé de Nick Bailey se dégrade. Ross Cassidy, un ami de Sergueï, révèle que ce dernier se pensait menacé par Vladimir Poutine en personne. L’inquiétude se répand en ville.

22:30 Épisode 3

Le gouvernement incrimine le président russe dans ce qui est désormais considéré comme une attaque terroriste sur le sol britannique. Tracy poursuit son enquête sanitaire, tandis que les habitants font pression pour connaître la vérité. Charlie Rowley et Dawn Sturgess, un couple de toxicomanes qui avaient assisté au drame du 4 mars, quittent Salisbury pour emménager dans une ville voisine. Sarah, la femme de Nick, retourne à leur domicile, contre l’avis des experts, qui l’estiment contaminé.

23:15 Épisode 4

Rétabli, Nick est marqué par la douloureuse épreuve qu’il vient de traverser. Lorsqu'il découvre que le Novitchok a fait de nouvelles victimes, il craque, rongé par la culpabilité. Tracy réalise que la contamination est potentiellement pire que ce qu'elle redoutait. Les Skripal représentaient une cible précise, mais la transmission du poison demeure aléatoire. Personne ne semble désormais en sécurité à Salisbury...