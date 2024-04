La série turque "Şahsiyet" adaptée pour M6 avec Clémentine Célarié et Élisa Erka

M6 annonce l'adaptation de la série turque "Şahsiyet" qui sera diffusée en France sous le titre (provisoire) "Mémoire Vive" et portée à l'écran par Clémentine Célarié et Élisa Erka.

Adaptée de la série turque "Şahsiyet" créée par Hakan Günday (distribuée par BETA FILM sous le titre international : "Persona"), la version française "Mémoire Vive" a été créée par Laurent Burtin, Anne-Gaëlle Daval et Hélène Lombard et sera réalisée par Arnaud Malherbe (« Moloch », « Chefs », « Rictus »…). Le tournage aura lieu au premier semestre 2024.

L'histoire en quelques lignes...

Esther Lefèvre (Clémentine Célarié) a passé une partie de sa vie en tant que greffière au service d’un juge d’instruction et profite désormais d’une retraite sans histoire. Mais lorsqu’on lui diagnostique un début d’Alzheimer, un secret qu’elle s’était efforcée d’enfouir au fond de sa mémoire remonte à la surface. Elle extrait de ses archives une liste de noms et commence à éliminer, une à une, les personnes qui y sont mentionnées, se muant en une justicière énigmatique et maladroite.

Alors qu’elle met en oeuvre sa vengeance avant que l’oubli ne la gagne, une jeune flic talentueuse et fonceuse, Célia Le Goff (Élisa Erka), voit son quotidien basculer lorsqu'elle découvre qu’un tueur en série laisse des messages à son intention sur les corps de ses victimes. L’enquête la mènera sur les lieux de son enfance là où est enfoui le plus sombre secret de son passé.

Esther cherche à se souvenir et Célia à oublier. Les deux destins se rejoignent et s’unissent.

Pour info...

Diffusée sur la plateforme turque Puhu TV, la série originale comporte 22 épisodes et vient d’être renouvelée pour une seconde saison.

L’acteur Haluk Bilginer a reçu l’International Emmy Award du Meilleur acteur en 2019 pour son interprétation du héros Agâh Beyoğlu qui, dans la version française, sera tenu par une femme incarnée par Clémentine Célarié.

La version française se composera de 4 épisodes de 52 minutes.