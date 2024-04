Les derniers épisodes de Machine avec Margot Bancilhon et JoeyStarr diffusés sur ARTE jeudi 18 avril 2024

Jeudi 18 avril 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera les trois derniers épisodes de "Machine", une mini-série inédite avec Margot Bancilhon, JoeyStarr et Guillaume Labbé.

Créée par Thomas Bidegain (Soudain seuls) et Fred Grivois (La résistance de l’air, L’intervention), réalisée par ce dernier avec une jubilation communicative, "Machine" apparaît comme un ovni.

À travers la rencontre entre "Machine" et JP se joue en effet une alliance improbable : celle du kung-fu et de la lutte communiste. Si on ajoute au cocktail une dose d’humour décalé et une BO survitaminée (Anastacia, K. Maro, Menelik…), on obtient une série explosive où se croisent, pêle-mêle, des syndicalistes bornés, un influenceur complotiste, un businessman sentimental, un ancien barbouze ou un militaire à la psychologie fragile…

Entre pop culture et conscience sociale, "Machine" avance sur un fil, et fait mouche – à l’instar de son héroïne. Dans ce rôle très physique, Margot Bancilhon, qui a exécuté la plupart des cascades elle-même, impressionne. En quête de sens, à la fois implacable et tourmentée, cette mystérieuse femme sans nom trouve son salut dans l’amitié qu’elle noue avec l’attachant JP (JoeyStarr, impeccable), lui-même sauvé par la lecture de Marx et la pratique du vélo. Comment renverser l’équilibre entre les faibles et les puissants ? Ici, la réponse est claire : à coups de poing !

20:55 Épisode 4

La conclusion de la police est claire : JP est mort d’une overdose. Machine hérite des livres de son ami tandis qu’à l’usine on rend hommage au défunt. Face à la crise, la réponse de Kwandai est inflexible : l’usine va être délocalisée. Le soldat Benoît, lui, se rapproche de sa cible. Machine alerte les services secrets avec lesquels elle semble toujours en contact.

21:45 Épisode 5

Après le dernier coup d’éclat de Machine, l’influenceur complotiste Final Fuck s’occupe de médiatiser la prise de contrôle de l’usine par les ouvriers. Le mercenaire Robert riposte en ordonnant une vague d’arrestations. Machine, elle, est neutralisée par Benoît qui lui révèle les causes de sa haine. Sous l’œil des services secrets menés par la colonelle Karras, elle donne sa version de l’histoire…

22:35 Épisode 5