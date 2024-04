Face à face saison 2 - Les épisodes 7 & 8 diffusés sur France 3 mardi 23 avril 2024

Mardi 23 avril 2024 à 21:10, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes de la 2ème saison inédite de la série "Face à face" avec Claire Borotra, Constance Gay et Marianne James.

La saison 2 en quelques lignes...

Justine Rameau, juge d’instruction, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, travaillent ensemble et ne sont d’accord sur rien ! Méthodes, caractère, objectifs : tout les oppose. Seul point commun : leur père.

Alors que Vanessa doit gérer l’arrivée du nouveau commissaire, Elias Sarahoui, à la tête du SRPJ de Strasbourg, et se lance sur la trace du troublant et séduisant Zacharie Berg, Justine accepte de donner des cours à la fac en plus de son poste de magistrat. Mais quand la mère de Vanessa, la trépidante Agnès, s’incruste dans la maison de famille, rien ne va plus.

Collègues malgré elles et sœurs malgré tout, Justine et Vanessa mènent leurs enquêtes et leur vie face à face.

21:10 Épisode 2x07 Faux semblants (Partie 1)



Vanessa et Claire se rendent à la reconstitution de l’affaire Johan Bellois. Ce dernier est accusé du meurtre de Marie Braguard.

Tout semble se passer normalement, mais soudain le jeune homme prend en otage l’équipe présente sur place. Justine, sous pression de savoir Vanessa parmi les otages, va devoir rouvrir un dossier qui paraissait évident.

Johan a toutes les caractéristiques du coupable idéal. En rentrant plus dans le détail, elle réalise que Laurent Caseneuve, le juge d’instruction saisi sur l’affaire, influencé par sa relation naissante avec la mère de la victime, a enquêté seulement à charge et n’a donc pas respecté la présomption d’innocence…

22:00 Épisode 2x08 Faux semblants (Partie 2)



Johan Bellois est neutralisé, l’équipe est relâchée. Justine doit maintenant reprendre à zéro l’affaire du meurtre de Marie Braguard puisque le juge Caseneuve est dessaisi.

En parallèle, elle enquête sur la prise d’otage : comment Bellois a-t-il pu se procurer une arme ? Il avait forcément un complice. Vanessa, ayant vécu l’événement de l’intérieur, est persuadé de l’innocence de Bellois et tente d’imposer sa méthode à sa sœur. Pour elle, la priorité est de trouver le complice de Bellois qui pourrait les mettre sur la piste du véritable meurtrier de Marie.

Justine refuse de se faire bousculer dans son intime conviction et veut gérer ses deux enquêtes de manière distincte.