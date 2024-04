Doc saison 3 - Résumé des épisodes 11 & 12 diffusés sur TF1 mercredi 24 avril 2024

Mercredi 24 avril 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de la 3ème saison inédite de la série "Doc".

Rappel de l'histoire de la série...

À la suite d'une tentative de meurtre, Andréa Fanti, chef de service de médecine interne de l'hôpital de Milan, perd la mémoire de ses douze dernières années.

Il continue à exercer en tant que consultant et enquête sur son accident. Il se bat pour retrouver son indépendance.

Il reconstruit sa vie passée, présente et future en se basant sur les quelques souvenirs qu'il lui reste ainsi que sur le témoignage de ses proches et de ses collègues.

21:10 Épisode 3x11 Le vrai du faux

La fille de Diana Novelli est admise à l'hôpital pour une bosse à la jambe. Les examens révèlent bientôt qu’elle souffre d'une thrombose veineuse profonde. Rapidement, les mensonges s’accumulent et Andrea comprend que la jeune femme cache quelque chose. Son intuition lui permet de l’aider à sortir d’une relation toxique avec un homme violent.

De son côté, Andrea est toujours aussi furieux qu’Agnès lui ait menti tout ce temps. Sans espoir de recouvrer la mémoire, il ne trouve plus de sens à sa vie.

Julia est partie pour Rome, rencontrer ses futurs collègues. Elle en profite pour demander les derniers chiffres sur la consommation de benzodiazépines en structure hospitalière et centres de soins de longue de durée.

Le père de Frédéric arrive à l’improviste et lui fait passer une sorte de test dans sa clinique.

22:10 Épisode 3x12 Tremblement de terre



Marjorie est sur le point d’accoucher. Par chance, Andrea se trouve avec elle lorsqu’un tremblement de terre secoue la ville et bloque leur ascenseur entre deux étages. Sans équipement ni matériel, mais grâce à son intuition et à son sens de l’observation, il comprend qu’elle risque de mourir s’il n’intervient pas rapidement pour sauver sa vie et celle de son enfant.

Ricardo est perplexe devant l’état de santé d’une patiente qui ne s’améliore pas, malgré les traitements. Sur une intuition, il la porte au bloc, pour éviter qu’elle ne meure d’une hémorragie interne.

Frédéric se retrouve seul avec une femme qui fait un choc allergique à un produit anesthésiant et doit pratiquer une trachéotomie en solo, Damien étant retenu aux urgences.

Lin se dépêche de rejoindre sa famille pour prendre de leurs nouvelles après la secousse, mais ses parents refusent de lui ouvrir la porte.

Julia et Andrea se rapprochent après le tremblement de terre, ayant eu trop peur de ne jamais se revoir.