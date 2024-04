Les bracelets rouges - Les ultimes épisodes diffusés lundi 29 avril 2024 sur TF1

Lundi 29 avril 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes de la 5ème saison inédite de la série "Les bracelets rouges".

Retour à dans le service de pédiatrie de l’hôpital Léonard de Vinci à Arcachon pour une 5ème et ultime saison inédite...

21:10 Épisode 5x05

Emma subit les conséquences de son emportement de la veille et son état inquiète fortement Darius.

Sous l’impulsion positive de Mehdi, une simple sortie au bord de l’eau pourrait bien donner du fil à retordre à nos héros.

22:10 Épisode 5x06

L’état d’Emma s’aggrave et ses amis cherchent une solution de dernier recours pour l’aider. Autour d’elle, les soignants et ses parents gardent espoir et redoublent de soins.

La solidarité, l’amour et l’amitié viendront-ils à bout du mal qui menace la jeune femme ?

Clap de fin pour la série

"Les bracelets rouges" ne reviendront pas pour une 6ème saison.

Après 5 saisons et 34 épisodes, la productrice de la série, Véronique Marchat, a évoqué auprès de Télé 7 jours la fin de la série comme une conclusion naturelle et soignée de l'histoire : "On a essayé de finir en beauté".