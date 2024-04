Face à face - Fin de saison, les épisodes 9 & 10 diffusés sur France 3 mardi 30 avril 2024

Mardi 30 avril 2024 à 21:10, France 3 diffusera les deux derniers épisodes de la 2ème saison inédite de la série "Face à face" avec Claire Borotra, Constance Gay et Marianne James.

La saison 2 en quelques lignes...

Justine Rameau, juge d’instruction, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, travaillent ensemble et ne sont d’accord sur rien ! Méthodes, caractère, objectifs : tout les oppose. Seul point commun : leur père.

Alors que Vanessa doit gérer l’arrivée du nouveau commissaire, Elias Sarahoui, à la tête du SRPJ de Strasbourg, et se lance sur la trace du troublant et séduisant Zacharie Berg, Justine accepte de donner des cours à la fac en plus de son poste de magistrat. Mais quand la mère de Vanessa, la trépidante Agnès, s’incruste dans la maison de famille, rien ne va plus.

Collègues malgré elles et sœurs malgré tout, Justine et Vanessa mènent leurs enquêtes et leur vie face à face.

21:10 Épisode 2x09 Le village des délices



Dans un roman publié la veille du meurtre d’un agent immobilier véreux, un auteur, ancien ténor du barreau, vient de révéler – sous couvert de fiction – les secrets intimes et professionnels des habitants du petit village dans lequel il habite depuis toujours. L'ouvrage semble bien être à l'origine de la mort d'un des « personnages » réels de cette fiction qui colle beaucoup trop à la réalité…

Peut-on tout dire et tout faire sous couvert d'une œuvre ? Comment la justice peut-elle arbitrer entre liberté de création, diffamation et protection de la vie privée ?

En guest dans cet épisode : Raphaël Mezrahi.

22:00 Épisode 2x10 Mensonges et trahisons



Le corps d’un homme, un haut fonctionnaire, ancien de l’IGPN, est retrouvé sans vie dans les locaux de l’Institut national des cadres administratifs. Or tous les soupçons semblent pointer vers un seul coupable : le commandant Marty, qui, lui, a vite compris qu'Aline, son ex-compagne à l'équilibre mental éprouvé, est coupable de cet homicide.

La situation devient rapidement intenable, lorsque Justine découvre l’existence d’Aline. Elle se doit de garder son intégrité professionnelle et décide de le mettre en examen. Vanessa demande alors à sa mère de défendre Marty, qu’elle sait innocent, et cherche à apporter des éléments de preuves pour convaincre sa sœur que le commandant est victime de manipulation.

Le couple de Justine pourra-t-il résister à cette épreuve ?

En guest dans cet épisode : Clémence Bretecher.