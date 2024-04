Plus belle la vie du 29 avril au 3 mai 2024 : résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 29 avril vendredi 3 mai 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:40 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 29 avril 2024 • Épisode 81

Au Mistral, le moral est au plus bas, en même temps que la police démarre les interrogatoires. Déterminée à aller jusqu’au bout de son enquête, Morgane n’hésite pas à faire les choses à sa manière. De son côté, Léa doit apporter une mauvaise nouvelle à Blanche et Luna.

Mardi 30 avril 2024 • Épisode 82

Ariane mène l’enquête et découvre plusieurs incohérences et éléments inquiétants. Blanche essaie de convaincre Vanessa, mais elle semble troublée par quelque chose. Au cabinet médical, Jennifer se confie à Léa sur sa vie amoureuse.

Mercredi 1er mai 2024 • Épisode 83

Un nouvel élément fait douter Barbara sur Killian. Steve est enthousiaste à l’idée d’aider Morgane et la rejoint dans son enquête. Blanche pense avoir compris son trouble avec Vanessa et se retrouve rongée par la culpabilité.

Jeudi 2 mai 2024 • Épisode 84

Barbara a l’impression de trahir Thomas alors que celui-ci est de plus en plus désespéré et isolé. Dépitée, Jennifer a honte de son message, mais elle n’est pas au bout de ses surprises. De son côté, Morgane est récompensée pour ses efforts.

Vendredi 3 mai 2024 • Épisode 85

L’étau se resserre autour de Killian, malgré les efforts de ses proches pour le soutenir. Ulysse confronte sa mère sur son acharnement et la met face à ses responsabilités. Entre Jennifer et Samuel, c’est toujours aussi électrique…