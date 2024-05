Tropiques criminels - Les deux premiers épisodes diffusés vendredi 3 mai 2024 sur France 2 (vidéo)

Vendredi 3 mai 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes de la 5ème saison inédite de "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye.

La saison 5 en quelques lignes...

Après avoir échappé de peu à la mort, Gaëlle a coupé les ponts avec la police et s’est installée dans une communauté post-hippie à l’écart du monde. Mais un danger qui pèse sur Thaïs va la convaincre de retourner à la vie sociale et de reprendre son job de flic.

De son côté, Melissa renoue avec sa grand-mère Clarisse dans le cadre d’une enquête. Pour cette dernière, les problèmes de Melissa viennent du fait qu’elle s’est déconnectée de son passé, de son histoire et de la Martinique. Melissa va donc renouer avec sa culture et son île. Et surtout se réconcilier avec elle-même pour parvenir enfin à faire le deuil de sa mère qui s’est suicidée quand elle était enfant.

Cette 5ème saison de compose de 8 épisodes de 52 minutes. Les deux premiers épisodes seront diffusés vendredi 3 mai 2024 à 21:10.

21:10 Épisode 5x01 Cœur Bouliki

Après avoir échappé à la mort, Gaëlle a coupé les ponts avec la police et s’est installée dans une communauté post-hippie. Elle ne donne plus aucune nouvelle à Mélissa et Aurélien. Seule Thaïs garde le secret de sa retraite. L’assassinat d’un jeune homme sème le trouble lorsque Mélissa et Aurélien retrouvent des photos suspectes de Gaëlle sur le portable de la victime. Gaëlle est de nouveau en danger.

22:00 Épisode 5x02 La Lézarde

Patrick Dantin, un célèbre restaurateur, est assassiné dans son restaurant. Quelle n’est pas la surprise de Mélissa quand elle y découvre Man Doucelette, une des meilleures amies de sa grand-mère ! L’enquête conduit Mélissa et Gaëlle sur la piste d’une plainte contre Patrick pour harcèlement. Man Doucelette ainsi qu’une autre cuisinière s’accusent alors spontanément du meurtre.