Cassandre - Les sentiers de la mort à revoir sur France 3 samedi 4 mai 2024

Samedi 4 mai 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.

Une policière, habitante de Paris, est amenée à sacrifier sa carrière pour son fils et prendre de nouvelles fonctions dans un commissariat haut-savoyard où rien n’est aussi efficace ni aussi rapide qu’au 36 quai des Orfèvres. Elle devra s’adapter à une équipe qui ne l’attend pas, à des voisins qui se connaissent depuis longtemps, et où les nuits à la campagne sont très calmes.

De nombreux crimes se produisent à Annecy et n’en sont pas moins intrigants et complexes.

21:10 Épisode 6x03 Les sentiers de la mort

Cassandre enquête sur la mort de Xavier Delmont, 33 ans, bien connu dans la région pour être le propriétaire d’une marque de matériel de sport de montagne ayant le vent en poupe : O2Climbers. Marque qui sponsorise l’AlpsMan, un triathlon extrême dont le départ sera donné dans une semaine à Annecy… auquel Xavier devait participer ! Alors qui en voulait à Xavier ? Un concurrent ?

Cassandre et son équipe comprennent qu’il va falloir entrer dans le microcosme de la compétition de triathlon extrême et que des surprises les attendent. Car même si la société de Xavier sponsorisait des athlètes, ils n’en étaient pas moins concurrents pour l’AlpsMan…

Avec dans cet épisode : Fanny Cottençon (Eva Delmont), Arthur Jugnot (Raphaël Delmont), Stéphanie de Crayencourt (Lucie Delmont), Philippe Nesme (Victor Lazzari), Alma Rosenbeck (Carmen Saunier).

22:45 Épisode 2x01 Retour de flamme



Le commissaire Cassandre a trouvé ses marques dans sa nouvelle vie annécienne. Déterminée et impatiente, l’ex-patronne du 36 quai des Orfèvres, exilée en Haute-Savoie pour se rapprocher de son fils adolescent, n’a pas traîné pour s’acclimater à l’équipe du commissariat dont elle a pris la tête. À moins que ce ne soit l’inverse !

La nouvelle chef du capitaine Roche (Alexandre Varga), des lieutenants Marchand (Dominique Pinon) et Maleva (Jessy Ugolin), aime en effet imposer ses méthodes directes, son rythme de travail en accéléré, son style cash et son humour pince-sans-rire. Pour son équipe, si la confiance et le dialogue sont établis, chacun ne perd pourtant pas une occasion de rappeler à « la Parisienne » qu’elle est parfois un peu snob, notamment lorsqu’elle justifie ses agissements par : « Mais enfin, ça fait vingt ans que tout le monde fait ça à Scotland Yard ! ». De petites piques révélatrices d’une guéguerre Paris/province qui n’est pas pour déplaire à Cassandre qui rêve toujours secrètement de retrouver son fauteuil de chef du 36… À moins que sa nouvelle vie ne commence à peser vraiment dans la balance.

Son fils Jules, en stage dans le journal local, semble avoir enfin trouvé son équilibre. Cassandre n’est d’ailleurs pas insensible aux avances du rédacteur en chef, Stéphane Voussac (Fabrice Deville), à qui elle résiste, moins pour éviter toute collusion avec un journaliste que pour le simple principe de se laisser désirer. Sur le terrain, une complicité s’est également tissée avec son bras droit, Pascal Roche, reposant sur le respect mutuel de leur professionnalisme, de leur instinct, de leur efficacité.

Côté (sale) caractère, le capitaine, sur la défensive depuis qu’il est en froid avec la lieutenante Maleva avec laquelle il entretenait une liaison, nourrit une forme de fascination-agacement pour le tempérament bien trempé de Cassandre. Comme chien et chat, ils se plaisent à se chercher : « Qu’est-ce que vous êtes peureuse en voiture ! ». Et à se trouver : « Et vous, qu’est-ce que vous êtes kéké ! ».

La nouvelle enquête qui les réunit suite au meurtre spectaculaire d’un maire sur un chantier de restauration de château pourrait bien souder un peu plus le tandem et révéler quelques attirances…