Plus belle la vie du 6 au 10 mai 2024 : résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 6 avril vendredi 10 mai 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:40 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 6 mai 2024 • Épisode 86

Thomas est choqué d’apprendre qu’il est seul à encore croire réellement en l’innocence de Killian. De son côté Samuel est persuadé que Jennifer lui a menti, et mène sa petite enquête…

Mardi 7 mai 2024 • Épisode 87

Ariane et Boher découvrent des éléments incriminants mais n’arrivent pas à se mettre d’accord sur leur interprétation. Blanche refuse d’abandonner et confronte Vanessa. A la résidence, Nisma embarque Steve dans une journée bénévolat.

Mercredi 8 mai 2024 • Épisode 88

Face à la police, Aya et Killian se retrouvent en mauvaise posture. Au pavillon des fleurs, la situation évolue entre Vanessa et Blanche. A la résidence, Nisma embarque Steve dans ses combats associatifs.

Jeudi 9 mai 2024 • Épisode 89

Alors que Kilian semble résigné, Thomas convainc Djawad de l’aider dans ses investigations. Samuel est encore troublé par le tatouage de Jennifer. De son côté, Steve aide Nisma à gérer son temps et ses révisions.

Vendredi 10 mai 2024 • Épisode 90

Alors que Boher et Ariane sont toujours en désaccord sur l’enquête, Thomas et Djawad font de surprenantes découvertes. A la résidence, les révisions ne se passent pas comme prévu pour Nisma, mais la rapprochent de Steve…