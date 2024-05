Doc saison 3 - Résumé des épisodes 15 & 16 diffusés sur TF1 mercredi 8 mai 2024

Mercredi 8 mai 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de la 3ème saison inédite de la série "Doc".

Rappel de l'histoire de la série...

À la suite d'une tentative de meurtre, Andréa Fanti, chef de service de médecine interne de l'hôpital de Milan, perd la mémoire de ses douze dernières années.

Il continue à exercer en tant que consultant et enquête sur son accident. Il se bat pour retrouver son indépendance.

Il reconstruit sa vie passée, présente et future en se basant sur les quelques souvenirs qu'il lui reste ainsi que sur le témoignage de ses proches et de ses collègues.

21:10 Épisode 3x15 Le bon moment



Agnès est sur le point de dire la vérité à Andréa au sujet de ce qui la lie à Alberto Bramante. Cela les ramène en arrière et plus précisément en 2011 lorsqu’Agnès a fait une rechute de son cancer et a participé à un programme expérimental à New York grâce à Andrea qui avait accepté un marché avec Bramante. S’il acceptait de retirer sa demande d’étude sur les benzodiazépines, Bramante allait intégrer Agnès à ce groupe de patients.

Parallèlement, Madeline, une jeune mariée, arrivée avec sa mère, son mari et leurs deux enfants, est hospitalisée après s’être sentie plus essoufflée que d’habitude. Ce sont les conséquences d’une pneumonie survenue l’année précédente, mais le Doc décide de prolonger son séjour au grand désespoir de la famille qui a fait beaucoup de sacrifices pour partir en voyage à bord d’un camping-car.

Quelques chambres plus loin, Amaury, un accidenté de la route, est en état de mort cérébrale depuis 60 jours.

22:10 Épisode 3x16 Un remède à tout



Bien décidé à tirer Agnès du chantage que lui fait subir Bramante, Andrea se rend au QG de campagne de ce dernier pour essayer de lui faire entendre raison. Mais la discussion s’envenime rapidement et les deux hommes en viennent aux mains, mais sans qu’il y ait de blessé. Après le départ d’Andrea, Bramante s’écroule au sol et il est conduit en urgence à la polyclinique Ambrosiano. Andrea est obligé de s’occuper de Bramante, en dépit de leur inimitié, mais en reprenant connaissance, Bramante l’accuse de l’avoir agressé et la femme de ce dernier appelle donc la police pour interroger Andrea. Tiraillé entre l’envie de sauver Agnès, qui lui a avoué que son cancer était revenu, et son devoir de médecin envers Bramante, Andrea doit trouver une solution.