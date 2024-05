Tropiques criminels saison 5 - Deux épisodes inédits diffusés sur France 2 vendredi 10 mai 2024

Vendredi 10 mai 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir deux épisodes inédits de la 5ème saison de "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye.

La saison 5 en quelques lignes...

Après avoir échappé de peu à la mort, Gaëlle a coupé les ponts avec la police et s’est installée dans une communauté post-hippie à l’écart du monde. Mais un danger qui pèse sur Thaïs va la convaincre de retourner à la vie sociale et de reprendre son job de flic.

De son côté, Melissa renoue avec sa grand-mère Clarisse dans le cadre d’une enquête. Pour cette dernière, les problèmes de Melissa viennent du fait qu’elle s’est déconnectée de son passé, de son histoire et de la Martinique. Melissa va donc renouer avec sa culture et son île. Et surtout se réconcilier avec elle-même pour parvenir enfin à faire le deuil de sa mère qui s’est suicidée quand elle était enfant.

21:10 Épisode 5x03 Pointe du bout



Une célèbre égérie d’une marque de vêtements pour femme forte est assassinée. Phil détecte immédiatement la cicatrice d’une potentielle sleeve destinée à lui faire perdre du poids. Étrange pour une femme qui a fondé sa notoriété sur son combat contre la grossophobie. Les différents suspects sont autant de pistes qui mettent au jour un monde obsédé par le corps et sa représentation.

22:00 Épisode 5x04 Morne Gommier



Le corps d’un homme empalé sur pieux est retrouvé en pleine forêt. Son ex-femme et son fils révèlent que la victime appartenait à un groupe de survivalistes. S’agit-il d’un règlement de comptes entre survivalistes ? Mélissa et Gaëlle s’orientent plutôt vers le riche patron de la fédération de chasse avec lequel la victime était conflit et dont la fille semble cacher quelque chose.