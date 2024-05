"Will Trent" - Les trois premiers épisodes diffusés sur TF1 mercredi 15 mai 2024

Mercredi 15 mai 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les trois premiers épisodes de "Will Trent", une série américaine inédite en clair à la télévision.

Will Trent est un agent spécial du Georgia Bureau of Investigations (GBI), abandonné à la naissance dans un orphelinat d'Atlanta. Il met un point d'honneur à mener ses enquêtes jusqu'au bout et à ne pas abandonner les familles de victimes.

21:10 Épisode 1x01 Une enfance difficile

L'agent spécial Will Trent, du Georgia Bureau of Investigation (GBI), a été abandonné à la naissance. Il a ensuite connu une enfance difficile, à la merci du système de placement familial débordé d'Atlanta. A présent, Will est fermement déterminé à user de son point de vue unique pour s'assurer que personne ne soit abandonné comme il l'a été. L'agent spécial a le taux d'élucidation le plus élevé du GBI. Une enquête sur un meurtre l'amène à utiliser son instinct hors du commun et son expérience pour mener ses investigations...

22:00 Épisode 1x02 Un alibi en béton

L'équipe du Georgia Bureau of Investigation continue ses investigations suite à la disparition d'une jeune fille. Will se sent frustré dans sa recherche du suspect. Angie doit évaluer ses relations de travail alors qu'elle suit une nouvelle affaire avec Ormewood.

22:55 Épisode 1x03 L'objectif premier



Will et Faith enquêtent sur un meurtre perpétré dans une petite ville. Ils découvrent qu'il y a un lien entre cet assassinat et une ancienne affaire. Le décès d'un agent de sécurité rend Angie perplexe.