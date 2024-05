Plus belle la vie du 20 au 24 mai 2024 : résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 20 au vendredi 24 mai 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:40 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 20 mai 2024 • Épisode 96

La situation sous haute tension à la résidence met les Mistraliens et la police en branle. Chez les Nebout - Boher, Léa et Yolande se démènent pour soulager Lucie.

Mardi 21 mai 2024 • Épisode 97

En parallèle des policiers, Thomas et Djawad se démènent pour éviter le pire. Chez les Boher, la situation est électrique entre Lucie et son père tandis qu’au pavillon, Luna et Blanche commencent l’action de leur association, en venant en aide à une jeune femme.

Mercredi 22 mai 2024 • Épisode 98

Suite à une découverte inattendue, Samuel et Boher sont appelés sur le chantier de l’ancien quartier du Mistral. De son côté, Kilian repart faire un tour au commissariat. Au pavillon, Eric est challengé par Luna et Blanche.

Jeudi 23 mai 2024 • Épisode 99

Dans le quartier du Mistral, Barbara n’est plus en odeur de sainteté, tandis que Kilian prend ses responsabilités. A l’association, Eric prend le relais des filles avec Maya.

Vendredi 24 mai 2024 • Épisode 100

Alors que Boher prend les choses en main, Riva décide de pourchasser son rêve. Encouragée par Djawad, Aya prend une grande décision.