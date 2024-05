"Will Trent" - Résumé des épisodes 4 à 6 diffusés sur TF1 mercredi 22 mai 2024

Mercredi 22 mai 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir trois nouveaux épisodes de "Will Trent", une série américaine inédite en clair à la télévision.

Will Trent est un agent spécial du Georgia Bureau of Investigations (GBI), abandonné à la naissance dans un orphelinat d'Atlanta. Il met un point d'honneur à mener ses enquêtes jusqu'au bout et à ne pas abandonner les familles de victimes.

21:10 Épisode 1x04 Mon stupide cerveau de détective

Will et le Georgia Bureau of Investigation enquêtent sur un appel de la police du parc d'Etat, en collaboration avec l'APD.

Will fait de grands pas dans sa relation avec Faith après avoir partagé des secrets avec elle.

22:00 Épisode 1x05 Un regard extérieur



La petite amie d'une star du football décède lors d'un cambriolage qui tourne mal. Will pense pouvoir boucler rapidement cette affaire, qui semble a priori simple.

Angie et Ormewood enquêtent sur le meurtre d'un agent immobilier.

22:55 Épisode 1x06 Sous surveillance



Un double meurtre mène le Georgia Bureau of Investigation à enquêter sur les activités d'une entreprise de logiciels.

Angie fait tout son possible pour s'assurer qu'un témoin clé témoigne dans son affaire.