McDonald & Dodds - Quand la lune se cache, épisode inédit sur France 3 dimanche 26 mai 2024

Dimanche 26 mai 2024 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un nouvel épisode de la 3ème saison inédite de la série policière britanique "McDonald & Dodds".

Retour dans la magnifique ville de Bath pour de nouvelles enquêtes aussi complexes que déroutantes, toujours menées par la très ambitieuse capitaine McDonald et le timide et modeste lieutenant Dodds. Elle est aussi impulsive et passionnée que lui est discret et cérébral.

Ce duo atypique a su transformer leurs différences en atout, pour révéler au grand jour les secrets qui troublent la ville.

Épisode 3x03 Quand la lune se cache



À l’aube du jour des morts, un entrepreneur à succès de Bath est retrouvé mort, enterré dans un champ.

Les suspects ne manquent pas : un artiste local au passé douteux, un spécialiste en informatique médium à ses heures perdues et même étonnamment un certain lieutenant Dodds.

En seconde partie de soirée, France 3 rediffusera le troisième épisode de la saison 2.