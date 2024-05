"Will Trent" - Résumé des épisodes 7 à 9 diffusés sur TF1 mercredi 29 mai 2024

Mercredi 29 mai 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir trois nouveaux épisodes de "Will Trent", une série américaine inédite en clair à la télévision.

Will Trent est un agent spécial du Georgia Bureau of Investigations (GBI), abandonné à la naissance dans un orphelinat d'Atlanta. Il met un point d'honneur à mener ses enquêtes jusqu'au bout et à ne pas abandonner les familles de victimes.

21:10 Épisode 1x07 Impossible à localiser



L'équipe du Georgia Bureau of Investigation apprend qu'une organisation néo-nazie prépare une attaque.

Betty trouve quelque chose qu'Angie ne souhaite pas révéler à Will.

22:05 Épisode 1x05 Tour de passe-passe



En enquêtant sur une affaire qui a eu lieu près de chez lui, Will découvre qu'elle est plus complexe qu'elle n'y paraît.

Par ailleurs, Angie et Ormewood cherchent à élucider la mort d'un magicien.

22:50 Épisode 1x06 Chasse à l'homme



Lorsqu'un criminel est accusé de meurtre, Will et Ormewood mettent à jour des preuves susceptibles de prouver son innocence.

Angie doit rester forte en apprenant que son ancien agresseur a recouvré la liberté.