La mini-série "Amour fou" avec Clotilde Hesme et Jérémie Renier à revoir sur ARTE jeudi 30 mai 2024

Jeudi 30 mai 2024 à partir de 20:55, ARTE vous proposera de voir ou de revoir "Amour fou", une mini-série en 3 épisodes avec Clotilde Hesme et Jérémie Renier.

Quels secrets inavouables se dissimulent derrière le quotidien tranquille d'un couple sympathique et bien sous tous rapports ?

Sur cette trame efficace, les scénaristes d'Amour fou ont imaginé une intrigue de bout en bout haletante, avec un début brutal et une fin dérangeante.

Le réalisateur Mathias Gokalpjoue avec dextérité de ces multiples rebondissements, resserrant impitoyablement l'étau autour de la victime.

Marquée par un traumatisme d'enfance, mue par un amour ravageur et un délirant désir de vengeance, Rebecca, allusion au personnage vénéneux de Daphné Du Maurier, donne à Clotilde Hesme l'occasion d'une remarquable composition, qui rappelle les héroïnes hitchcockiennes.

Jérémie Renier incarne avec force le rôle du mari pris dans un engrenage impitoyable.

20:55 Épisode 1

Couple aisé et épris, Rebecca, médecin, et Romain, directeur commercial, vivent dans une petite ville de province. Mais la jeune femme, sujette à des cauchemars, paraît stressée. Elle appréhende l'installation, juste en face de chez eux, de Mickaël, le frère instable de Romain, et de sa petite amie Émilie. De plus, Romain veut à tout prix un enfant, et Rebecca craint de ne pas parvenir à exaucer ce désir. Un jour, alors que les deux couples dînent ensemble, Mickaël annonce en fanfaronnant la grossesse de sa femme. La soirée s'envenime et Rebecca voit avec horreur son beau-frère gifler sa compagne. Incapable de dormir après cela, elle surveille anxieusement la maison d'en face. Le lendemain, sans nouvelles d'Émilie, Romain et Rebecca demandent de explications à Mickaël. À l’issue d’une violente altercation entre eux trois, ce dernier est tué. Romain, en plein désarroi, fait une tentative de suicide. Rebecca lui annonce à l’hôpital qu’elle est enceinte.

21:45 Épisode 2

Intellectuellement précoce, Louise, 8 ans, vit à la montagne et préfère la lecture aux jeux de la cour de récré. Mais un camarade de classe, Mickaël, s'en prend violemment à elle. Le frère du garçon, Romain, vole au secours de Louise. Une grande amitié naît entre les deux enfants. Romain confie à Louise qu'il passe son temps à surveiller son frère, et qu'en cas de bêtise ils écopent tous les deux d'une punition. Les deux garçons sont ainsi privés de la prochaine classe de nature. Le jour de la sortie, Louise rate le car. Ses parents tentent de le rattraper en voiture. Sur le bord de la route, la petite fille aperçoit Mickaël, un parpaing dans les mains, qu’il laisse tomber sur le pare-brise de la voiture. Louise, blessée au ventre, voit ses parents sans vie, à l’avant du véhicule…

22:35 Épisode 3

Quatre ans ont passé depuis la mort de Mickaël. Romain, qui a fait une dépression après le drame, demeure fragile, mais avec Rebecca, ils sont désormais les parents comblés d'une petite Emma. Un matin, Emma est heurtée par un camion, un accident sans gravité qui bouleverse son père. Celui-ci se rend compte lors du bref passage de l'enfant à l'hôpital que leurs groupes sanguins ne concordent pas. Le lendemain, il se confie à Philippe, son directeur et ami : est-il le père d’Emma ? Puis, enhardi par quelques verres d'alcool, il fait part de ses doutes à sa femme. Celle-ci, blessée par ses soupçons, qu’elle juge invraisemblables, commence à s’inquiéter de la santé mentale de son mari…