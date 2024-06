Plus belle la vie du 3 au 7 juin 2024 : résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 3 au vendredi 7 juin 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:40 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 3 juin 2024 • Épisode 106

Barbara reçoit un cadeau inattendu. Pendant ce temps au cabinet, Riva risque de briser le rêve d’une jeune fille. De son côté, Steve est à la recherche de conseils pour se préparer à une échéance importante.

Mardi 4 juin 2024 • Épisode 107

Les policiers redoublent d’efforts, alors que quelqu’un semble se mettre en travers de leur enquête. Mirta est confrontée à une vision du travail différente de la sienne. Apolline cherche à prendre les devants au cabinet Kepler, mais à quel prix ?

Mercredi 5 juin 2024 • Épisode 108

Grâce à Barbara, les policiers trouvent un élément clé reliant les récents événements. En parallèle, Riva tente de convaincre Léa, Blanche et Luna de s’associer à son grand projet. Au cabinet Kepler, la situation est tendue entre Apolline et Ulysse.

Jeudi 6 juin 2024

Pas de diffusion jeudi en raison de l'édition spéciale de la rédaction de TF1 consacrée au 80ème anniversaire du Débarquement.

Vendredi 7 juin 2024 • Épisode 109

De nouveaux éléments viennent conforter la théorie des policiers. De leur côté, Riva et Noura se mettent en action pour parvenir à leurs fins. Aidés par Aya, Ophélie et Mattéo fêtent leurs deux mois.