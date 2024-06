Cassandre - L'épisode « Temps mort » à revoir sur France 3 jeudi 6 juin 2024

Jeudi 6 juin 2024 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir un épisode de la série "Cassandre" avec Gwendoline Hamon : « Temps mort ».

L'histoire en quelques lignes..

Sur des images de drone, une propriété somptueuse, où l’on découvre dans le jardin… un corps sans vie ! Pas de doute, ce n’est pas une mort naturelle !

Quand Cassandre et son équipe débarquent sur « la scène de crime », le corps a disparu ! Qui a caché le corps ? Cassandre interroge les propriétaires des lieux, les Audemont, illustre famille d'Annecy, dans l'horlogerie de luxe depuis des générations.

Pour les Audemont, c’est le choc : sur les images du drone, c'est leur associé et gendre qu’ils découvrent mort ! Impensable pour eux d'être soupçonnés, et pourtant c'est bel et bien sur leur propriété que le corps a été vu… Mise en scène ?

Cassandre pénètre les arcanes de l'artisanat de luxe et plonge dans l’univers feutré d’une famille

En Guest dans cet épisode : Jean DELL (Charles Audemont), Nathalie BESANÇON (Elisabeth Audemont), Lucie JEANNE (Sandra Audemont), Clément MOREAU (Nicolas Audemont), Joyce BIBRING (Christelle Destraz), François BURELOUP (Michel Destraz), Laurent SPIELVOGEL (Terrebasse).