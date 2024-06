"La maison de la rue en pente" : mini-série inédite diffusée sur ARTE jeudi 6 juin 2024

Jeudi 6 juin 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera "La maison de la rue en pente", une mini-série Japonaise en 6 épisodes, inédite à la télévision.

Au Japon, l’existence d’une mère de famille sans histoire est bouleversée par sa participation à un procès pour infanticide qui change radicalement sa vision de la maternité.

Suspense tétanisant

Derrière ses atours de série judiciaire, La maison de la rue en pente est une fiction à énigmes et à double fond, à la forme vivifiante et au suspense tétanisant, s’emparant à bras-le-corps de questions universelles (qui n’a jamais eu les nerfs vrillés par des pleurs inconsolables de bébé ?) pour mieux mettre au jour les failles de la société japonaise. Quels secrets inavouables peuvent mener une mère à commettre l’irréparable ? Comment la maternité peut-elle se transformer peu à peu en prison ?

Pour y répondre, la série de Yukihiro Morigaki hybride son style naturaliste aux codes du mélo autant que du thriller psychologique. Les scènes de prétoire et de concertation des jurés servent avant tout d’arrière-fond à un panorama inquiet de la société nippone, et de la place particulièrement précaire et ingrate qu’elle laisse à ses femmes. Dans la grande tradition des portraits de mères ou d’épouses acculées par la pression professionnelle et familiale (on pense souvent à la Gena Rowlands d’Une femme sous influence de John Cassavetes), La maison de la rue en pente propose une approche sensorielle et onirique du mal-être de son héroïne, d’une efficacité redoutable.

La série creuse en profondeur les recoins labyrinthiques de la psyché troublée de Risako, véritable desperate housewife débordée et déconsidérée au sein de son foyer, aux prises avec les codes trop longtemps intégrés d’une société patriarcale.

20:55 Épisode 1

Risako Yamasaki mène une vie paisible jusqu’au jour où elle se voit nommée jurée suppléante dans un procès d’assises. La situation contrarie son mari Yoichiro, qui tente en vain de dissuader Risako. Sa femme doit rester s’occuper de leur fille de trois ans, Ayaka. Le procès tente d’éclairer le mystère d’un infanticide, commis par une mère au foyer du même âge que Risako. L’accusée reste obstinément mutique quant aux raisons de son acte.

21:45 Épisode 2

Risako débute le procès face à l’animosité de son mari, qui lui reproche son choix de tenir sa place de jurée suppléante et de délaisser leur fille. Au tribunal, le mari de l’accusée et sa belle-mère se présentent à la barre des témoins pour tenter d’en déchiffrer la personnalité mystérieuse. La défense et l'accusation se rendent coups pour coups, et Risako ne sait que penser. Pendant ce temps, sa fille Ayaka, confiée durant la journée aux soins de son envahissante belle-famille, refuse de lui obéir. Risako laisse éclater sa colère malgré elle.

22:35 Épisode 3

Le procès suit son cours, avec son lot de révélations et d’hypothèses dérangeantes, toutes accablantes pour l’accusée. Pourtant, Risako ne peut s’empêcher de reconnaitre de troublantes similitudes dans son parcours de vie, et d’éprouver une empathie qu’aucun autre juré ne lui accorde. Dans l’intimité, sa propre confiance s’érode, à force d’être rabaissée par son mari qui ne la croit pas capable de tenir le rythme du procès. Pour ne rien arranger, sa propre mère, avec qui elle entretient des rapports conflictuels, lui rend visite à l'improviste.

23:20 Épisode 4

Troublée et épuisée par le procès, Risako se laisse aller à des accès de colère sans gravité envers sa fille, vite montés en épingle par Yoichiro, inquiet du qu’en-dira-t-on. De fait, une assistante sociale ne tarde pas à se présenter à l’improviste à leur domicile. Acculée, à mesure que la personnalité de l’accusée semble se confondre avec la sienne, Risako perd pied. Son mari tente de la faire hospitaliser en psychiatrie contre son gré.

00:10 Épisode 5

Au tribunal, l’accusée est amenée à briser le silence pour espérer éviter une condamnation trop lourde, tandis qu’au sein du jury, Risako reste seule à lui chercher des circonstances atténuantes. Du côté de sa vie privée, l’assistante sociale commence à deviner des dysfonctionnements dans le couple et tente de faire prendre conscience à Risako de sa solitude. Sous pression, cette dernière se souvient avoir maltraité son enfant par accident, elle aussi, et manque de commettre l’irréparable…

00:55 Épisode 6

Ayant enfin identifié la raison de son empathie envers l’accusée, Risako, aidée par l’assistante sociale, tente de reprendre le contrôle sur ses émotions et sa vie. Au tribunal, plusieurs autres jurées sont confrontées aux conséquences émotionnelles de ces longues journées de délibérations. Alors que le réquisitoire approche, Risako tente un dernier plaidoyer en faveur de la mère infanticide.