Les gouttes de Dieu - Les deux derniers épisodes diffusés sur France 2 lundi 20 juin 2024

Lundi 20 juin 2024 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de la mini-série "Les gouttes de dieu", un drama épique autour du vin, de papilles gustatives surdéveloppées, d’amour filial et... de rédemption.

Rappel de l'histoire...

Le monde du vin est en deuil : Alexandre Léger, créateur du célèbre Guide Léger et figure tutélaire de l’œnologie, vient de s’éteindre à 60 ans dans sa demeure de Tokyo. Il laisse derrière lui une fille, Camille (29 ans), qui vit à Paris. La jeune femme n’a pas revu son père depuis la séparation de ses parents, lorsqu’elle avait neuf ans.

Camille se rend à Tokyo. Lors de la lecture du testament, elle découvre que son père a rassemblé la plus grande collection de vins au monde. Sauf que pour prétendre à cet héritage, Camille devra affronter un jeune et brillant œnologue, Tomine Issei (29 ans également), qu’Alexandre a formé et qu’il qualifie, dans son testament, de « fils spirituel ».

L’avocat énonce les conditions : il y aura trois « épreuves » ! Trois défis, tous liés au vin et à sa dégustation. La première épreuve aura lieu dans un mois. Le vainqueur remportera la totalité de l’héritage ; le perdant, lui, repartira avec ses yeux pour pleurer.

Mais voilà : Camille n’y connaît rien en vin, absolument rien. Pire encore, elle n’en a jamais bu une goutte !

Contre toute attente, Camille relève le défi, mue par la nécessité de faire la lumière sur son passé, son identité, et de se confronter au fantôme de son père. Elle a donc un mois pour se préparer, se former, apprendre et combler son manque abyssal d’expérience… Tout semble perdu d’avance. Mais Camille a un atout considérable : elle a hérité de son père une sensibilité exceptionnelle au goût, qu’elle avait jusque-là violemment réprimée.

Fille biologique contre fils spirituel : le duel - improbable - va s’engager...

Cette mini-série est adaptée du manga 神の雫 (Kami no Shizuku), créé par Tadashi Agi & Shu Okimoto.

21:10 Épisode 7 Mets et Vins



Lorenzo révèle à Camille la raison pour laquelle Luca voulait qu’elle prenne la tête du Guide Léger : depuis plusieurs années, son oncle achète des vignobles dans le monde entier à bas prix. Quand ils sont cités dans le guide, leur valeur grimpe rapidement... Le lendemain matin, Camille et Issei s’envolent pour Paris pour la troisième et dernière épreuve. L’enjeu : l’héritage de la collection de 87 000 bouteilles de vins exceptionnels d’Alexandre Léger. Camille et Issei découvrent alors que cette ultime épreuve va se dérouler en trois manches distinctes.

22:00 Épisode 8 Tout ou rien



Pour la troisième manche de la dernière épreuve, Camille et Issei doivent identifier un vin mystère du domaine Chassangre et le reproduire aussi fidèlement que possible en assemblant des cépages conservés dans le chai. À la fin du test, Philippe Chassangre propose de dîner tous ensemble. Lors du repas, Issei révèle à Camille que son père biologique est en réalité Alexandre Léger et non Hirokazu Tomine. À Tokyo, face à Camille et Issei, maître Talion annonce les résultats des épreuves organisées en France qui vont déterminer l’héritier du patrimoine Léger…