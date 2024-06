"Des blessures invisibles" fiction sur harcèlement moral au sein du couple diffusée sur France 2 mercredi 12 juin 2024

Mercredi 12 juin 2024 à 21:10, France 2 diffusera la fiction inédite "Des blessures invisibles". Deux enquêtes parallèles autour de la vie de Camille, qui a disparu. Laquelle portera ses fruits et révélera la vérité ?

Ce thriller psychologique nous plonge au cœur du thème du harcèlement moral au sein du couple et aborde la question de l'aveuglement et de la culpabilité des proches lorsqu'adviennent emprise, manipulation et perversion.

Chaque année, en France, le nombre de femmes âgées de 18 à 74 ans qui sont victimes de violences physiques, sexuelles et/ou psychologiques commises par leur conjoint ou ex-conjoint, est estimé à 321 000*. Près d’un quart des victimes de violences conjugales n’ont parlé à personne de l’atteinte qu’elles ont subie.

À travers cette fiction, France Télévisions met en lumière la voix de milliers de femmes victimes de violences conjugales et tente d'apporter quelques clés pour aider les proches à saisir ce qu'il se passe et à intervenir.

L'histoire en quelques lignes...

Camille a disparu. Meurtre, suicide ou fugue ? Deux enquêtes sont lancées : l’une, officielle, par une capitaine de police. L’autre, intime, par sa meilleure amie Marion. Les témoignages de l’entourage se contredisent et brossent un portrait contrasté de cette femme mariée et mère de deux petites filles. Marion est aussi la sœur de Raphaël, le mari de Camille. En venant apporter son aide à son frère déboussolé, elle prend peu à peu la mesure de son aveuglement. Qu’a-t-elle été incapable de voir toutes ces années ? A quelle vérité devra-t-elle faire face aujourd’hui ?

A mesure que l’enquête avance, le parcours de Camille dévoile une mécanique insidieuse de manipulation psychologique au sein de son couple. Une violence invisible mais si destructrice qu’elle conduit parfois au pire.

Une fiction inédite réalisée par Sarah Marx sur un scénario de Laure de Colbert, adaptée du roman « Les blessures du silence » de Natacha Calestrémé.

Avec : Marie Denarnaud (Marion), Pierre Perrier (Raphaël), Sarah Suco (Camille), Lubna Azabal (Larivière), Julien Campani (Lévy), Candice Bouchet (Katia), Vladislav Galard (Christophe), Antoine Laurent (David), Sébastien Houbani (Lyes), Philippe du Janerand (médecin), Luce Renier (Zoé) et Nina Birman (Lola).