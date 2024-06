Tropiques criminels - Deux épisodes de la saison 4 à revoir sur France 2 vendredi 14 juin 2024

Vendredi 14 juin 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir les deux premiers épisodes de la 4ème saison de la série "Tropiques criminels".

Rappel de l'histoire de la série

Mélissa, excellente enquêtrice d'origine martiniquaise et mère célibataire de deux ados, se retrouve malgré elle chef d'un groupe crime dans une île où elle n'a jamais mis les pieds.

Elle fait équipe avec la capitaine Gaëlle Crivelli, qui vit ici depuis son enfance et connaît le coin par cœur. Elle est est spontanée, fonceuse et indépendante et n’a pas vraiment sa langue dans sa poche.

Épisode 4x01 & 4x02 • Le lamentin - La Pagerie

Riche homme d’affaire, Alexis Laurent est soupçonné du meurtre de son ex-beau-père. Alexis Laurent est également éleveur de chevaux et déjà soupçonné d'avoir tué son épouse.

Lors de leur enquête, Mélissa et Gaëlle découvrent que Cyril a infiltré le centre équestre d’Alexis car celui-ci est impliqué dans de nombreux trafics et blanchiment. Cyril propose à Mélissa, sosie de l’ex-épouse d’Alexis, de l'aider dans cette infiltration. Mélissa joue de cette troublante ressemblance pour se rapprocher d'Alexis.