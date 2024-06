"Les enquêtes de Vera" deux épisodes à revoir sur France 3 dimanche 16 juin 2024

Dimanche 16 juin 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Les enquêtes de Vera".

L’inspectrice-chef Vera Stanhope (Blenda Blethyn) n'a pas son pareil pour mener ses enquêtes...

Difficile de ne pas la remarquer lorsqu’elle intervient sur un homicide. Avec son imper et son chapeau imperturbablement vissé sur la tête, ses jupes trois quarts et ses chemises portées sous une veste matelassée sans manches, elle aime à diriger son monde et ses investigations comme bon lui semble.

21:10 Épisode 11x01 Le témoin idéal

Le corps d'un entrepreneur d'une soixantaine d'années, Jim Tullman, est retrouvé au pied du monument de Collingwood. D'après les premières constatations, il a été battu à mort sans s'être défendu. Vera se demande comment un homme apparemment robuste et aussi aimé par son entourage a pu être frappé aussi violemment. Le jour de sa mort, Tullman devait témoigner à charge au procès d'un jeune homme accusé d'agression.

Les premiers soupçons se portent sur la famille du prévenu qui avait beaucoup à perdre avec ce témoignage…

22:40 Épisode 2x01 La position du fantôme



Stuart Macken, ancien coéquipier de Vera Stanhope, vient de vivre un terrible drame : il a vu sa maison incendiée par un criminel alors que sa fille Stella, 18 ans, se trouvait à l'intérieur. Le pronostic vital de la jeune femme est sérieusement engagé. Vera se rend à l'hôpital voir celui qui fut son premier sergent. Peu après lui avoir parlé, l'homme se suicide en se jetant dans le vide...