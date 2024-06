"Will Trent" Fin de saison, les épisodes 12 & 13 diffusés sur TF1 mercredi 19 juin 2024

Mercredi 19 juin 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes de "Will Trent", une série américaine inédite en clair à la télévision.

Will Trent est un agent spécial du Georgia Bureau of Investigations (GBI), abandonné à la naissance dans un orphelinat d'Atlanta. Il met un point d'honneur à mener ses enquêtes jusqu'au bout et à ne pas abandonner les familles de victimes.

21:10 Épisode 1x12 Fantômes du passé



Will et Faith font équipe avec Ormewood afin d'élucider plusieurs affaires impliquant des tueurs en série.

22:05 Épisode 1x13 Un mauvais caractère et un coeur de pierre

Lorsqu'un agent de l'APD disparaît, Will analyse la scène de crime et découvre un message secret qui le ramène sur le chemin de la justice.