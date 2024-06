Les deux premiers épisodes de "Contre toi" diffusés sur France 2 mercredi 19 juin 2024 (vidéo)

Mercredi 19 juin 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes de "Contre toi", une enquête palpitante, mêlant secrets, drame et passion. Un thriller en 4 épisodes avec Virginie Ledoyen, Lannick Gautry et Charlie Dupont.

Comment Esther, une mère de famille lambda, en apparence sans histoire et sans ennemi, peut-elle devenir une femme à abattre et va-t-elle devoir vivre sous protection ? Entre le danger de mort qui plane sur elle et son inévitable attirance pour Mathias, son garde du corps, la menace n'est peut-être pas celle que l'on imagine.

Cette mini-série nous plonge au cœur d'une enquête haletante qui va bouleverser la vie de famille d'Esther Cavalieri.

L'histoire en quelques lignes...

Esther et Fred Cavalieri forment un couple flamboyant et profondément uni à leurs deux enfants. Alors pourquoi Esther, une femme en apparence sans histoire et sans ennemi, se retrouve-t-elle en danger de mort ?

Pour la protéger, Fred embauche Mathias, un garde du corps, le temps que la police trouve le coupable. Seulement, dans leur promiscuité quotidienne, Esther et Mathias vont développer une intimité les attirant irrémédiablement l’un vers l’autre. Et cette tension sensuelle est un vrai danger pour cette famille.

Esther peut-elle continuer à faire confiance à ses proches ? Qui veut du mal aux Cavalieri ?

21:10 Épisode 1

Fred Cavalieri dirige une importante imprimerie. Alors qu’il a rendez-vous avec un investisseur suisse qui l’oblige à avoir un garde du corps pour la journée, Esther, sa femme, échappe à une tentative de noyade dans le lac où elle a l’habitude de nager. Est-ce un malaise ou une véritable agression ? Le lendemain matin, Esther échappe à une deuxième tentative d’homicide. Malgré l’absence de preuves et de témoins, une enquête de police est alors ouverte, mais pour protéger son épouse, Fred fait appel au garde du corps, Mathias, qui l’a protégé la veille.

22:00 Épisode 2

Après avoir échappé à une nouvelle tentative de meurtre, Esther apprend de Nine Garcia, la lieutenante en charge de son affaire, que l’explosion de sa voiture n’était pas destinée à la tuer, mais à lui faire peur. Pour trouver un potentiel coupable, cette dernière tente de lui faire dire le nom de la personne qui lui a extorqué de l’argent il y a deux ans, en vain. À Mathias, son garde du corps, Esther révèle son séjour dans un hôpital psychiatrique à l’âge de 15 ans à la suite d’une tentative de suicide, et sa rencontre avec un jeune toxicomane, Charlie…