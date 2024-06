"Nona et ses filles" avec Miou-Miou à revoir sur ARTE jeudi 20 juin 2024

Jeudi 20 juin 2024 à partir de 20:55, ARTE vous proposera de voir ou de revoir "Nona et ses filles", un conte joyeux et fantasque sur la maternité et les tourments féminins, avec Miou-Miou, Virginie Ledoyen, Valérie Donzelli et Clotilde Hesme

Pour sa première série, coécrite avec Clémence Madeleine-Perdrillat, Valérie Donzelli brosse le portrait d’une femme d’âge mûr ébranlée par sa grossesse, mais aussi celui d’une fougueuse famille.

Autour de Nona (Miou-Miou), ses triplées (Virginie Ledoyen, Clotilde Hesme et Valérie Donzelli) font bloc tout en affrontant leurs désirs et frustrations.

Fable sur la maternité magique et désarmante, le féminisme et la filiation, ce récit choral réjouit aussi par ses rôles masculins entre le médecin cocasse (Rüdiger Vogler), le sage-femme dévoué (Barnaby Metschurat), l’amant gauche (Michel Vuillermoz de la Comédie-Française), le chercheur instable (Antoine Reinartz) et l’époux dérouté (Christopher Thompson). Un bijou de poésie qui brave les tabous.

20:55 Épisode 1

À Paris, Élisabeth Perrier, dite Nona, 70 printemps, dirige le Planning familial de la Goutte d’Or. Elle a élevé seule ses triplées, aujourd’hui âgées de 44 ans : Manu, mère au foyer, Gaby, sexologue rebelle, et George, éternelle "Tanguy". Nona vit une idylle secrète avec André Breton, le directeur de thèse de George. Un jour, le docteur Truffe lui annonce qu’elle est enceinte de cinq mois et demi. André ne serait pas le père du bébé. Nona se mure dans le silence. Ses filles ne tardent pas à apprendre la nouvelle…

21:20 Épisode 2

Après sa rupture avec André, Nona voit son quotidien à nouveau troublé quand ses filles et Paou, le sage-femme envoyé par Truffe, s’installent chez elle. Ne pouvant pas travailler, Nona demande à Manu de la remplacer au Planning familial. Tandis qu’André abandonne la thèse de George, Gaby et Manu apprennent la procédure d’expulsion menée contre leur mère. Bientôt, le ventre de Nona émet une étrange lumière…

21:55 Épisode 3

Passionnée par la grossesse de sa mère, George en fait son sujet de recherche. Elle fait appel à Antoine, un spécialiste en génétique, pour l'aider. Si Gaby se rapproche de Paou, Manu affronte les reproches d’Emmanuel, son mari, excédé par son absence. Elle profite du voyage à Singapour de celui-ci pour garder les enfants avec elle. De son côté, Nona décide enfin d’informer André de son état.

22:20 Épisode 4

Après avoir renoué avec André, Nona devient le cobaye de physiciens venus explorer l’étrange lumière autour de son ventre. Alors que George et Antoine approfondissent leurs recherches, Manu se lie à Rosi, une collègue du Planning familial. Gaby, elle, affronte les révélations de Victoria, sa patiente. Ébranlée par la résurgence de son passé, elle se confie à ses sœurs. Le soir, Paou laisse parler son cœur.

22:50 Épisode 5

Nona assume enfin son amour pour André et le présente aux triplées, abasourdies. Pendant que Manu et Gaby se débattent avec leurs sentiments, des femmes en mal d’enfant veulent rencontrer la "déesse Nona". Celle-ci, furibonde, cherche plutôt à découvrir qui est l’antipathique signataire de son recommandé d’expulsion. George amène pour la première fois un garçon rue Poulet. Il s’agit d’Antoine, lequel peine encore à lui avouer sa précarité financière. Bientôt, Nona demande à André d’être le père du bébé.

23:20 Épisode 6

Le "mystère Nona" se résout. Si André accuse le coup, Manu affronte le retour de son mari Emmanuel. Bouleversée par ses retrouvailles avec sa fille Victoria, Gaby se console dans les bras de Paou, mais rien ne se passe comme prévu. Quant à Antoine, il appelle George à publier leur découverte. Elle refuse et lui révèle qu’elle ne dispose finalement pas des fonds pour le payer. Antoine prend une décision radicale…

23:50 Épisode 7

Un photographe moustachu mitraille Nona, tandis qu’une journaliste l’assaille de questions. Le secret de sa grossesse miraculeuse a fuité dans la presse et les réseaux sociaux s’enflamment. Toute la famille et les amis de Nona s’agitent pour comprendre qui est le traître qui a divulgué l’information…

00:15 Épisode 8

Nona va accoucher. Toujours originale, elle a souhaité que cela se passe chez elle, entourée de sa famille. En attendant, George et Antoine ont une confrontation pour le moins orageuse. Manu et Emmanuel se retrouvent. Gaby et Paou s’expliquent sur leurs sentiments. Mais tout s’interrompt avec l’arrivée de l’enfant…

00:45 Épisode 9

Les triplées, plus que jamais soudées et fortes, entourent Sam, leur petit frère, dont il faut désormais s’occuper. Ce nouveau défi, elles vont le relever sous l’œil bienveillant de leur mère. Un système de garde alternée, incluant le professeur Breton, ne tarde pas s’instaurer, mais cela ne satisfait pas George, de plus en plus attachée au petit Sam.