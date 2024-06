Deux épisodes de "Tropiques criminels" à à revoir sur France 2 vendredi 21 juin 2024

Vendredi 21 juin 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir deux nouveaux épisodes de la 4ème saison de la série "Tropiques criminels".

Rappel de l'histoire de la série

Mélissa, excellente enquêtrice d'origine martiniquaise et mère célibataire de deux ados, se retrouve malgré elle chef d'un groupe crime dans une île où elle n'a jamais mis les pieds.

Elle fait équipe avec la capitaine Gaëlle Crivelli, qui vit ici depuis son enfance et connaît le coin par cœur. Elle est est spontanée, fonceuse et indépendante et n’a pas vraiment sa langue dans sa poche.

Épisode 4x03 • Ravine Touza



Une jeune étudiante est retrouvée assassinée à proximité de son campus. Mélissa et Gaëlle découvrent qu’elle était camgirl pour subvenir à ses besoins. L’enquête les amène à suspecter une de ses professeurs qui s’avère être la petite amie de Chloé… Celle-ci fera tout pour prouver l’innocence de son amie quoi qu’en pense Mélissa.

Épisode 4x04 • Figuier maudit



Un homme est assassiné sur un circuit de Dark Tourism selon le modus operandi d’un serial killer, le Faucheur, qui, après avoir sévi il y a une vingtaine d’années, avait disparu sans jamais avoir été identifié. Le dernier message de la victime sur son blog affirme qu’il venait de découvrir l’identité du Faucheur… Le Faucheur est-il de retour, réveillé par ce tourisme morbide ?