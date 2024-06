Deux épisodes de "Prière d'enquêter" à revoir sur France 3 mardi 25 juin 2024

Mardi 25 juin 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Prière d'enquêter" avec Sabrina Ouazani et Mathieu Spinosi.

La capitaine Elli Taleb, policière à la vie privée très chargée (puisqu'elle élève ses trois sœurs) et – surtout – complètement athée et hermétique aux faits religieux, fait équipe avec Clément, un futur moine cistercien de l'abbaye de Valmagne.

21:10 Épisode 1x04 Un si long chemin



Éric Massol, propriétaire d’un gîte sur le chemin de Compostelle, est retrouvé tué d’une balle. Elli interroge les six randonneurs qui séjournaient sur place. Ceux-ci semblent hors de cause et s’apprêtent à prendre la route pour Valmagne, le monastère de Clément. Elli demande donc à Clément, en tant que moine, « d’infiltrer » le groupe jusqu’à leur prochaine étape. Ils se mettent en marche et Clément ne tarde pas à remarquer des comportements étranges chez ces pèlerins pas comme les autres.

De son côté, Elli découvre le passé plutôt trouble du propriétaire du gite.

Elli et Clément se retrouveront finalement à Valmagne pour résoudre une affaire où les coupables et les victimes ne sont pas ceux qu’on croit.

22:40 Épisode 1x03 C'était écrit



Université de Montpellier. Une professeure, Nathalie Josserand, 45 ans, est trouvée morte dans un amphi.

Premier suspect pour Elli : David Crosnier, 35 ans, maître-assistant, chez qui on retrouve l'arme du crime. Ex-compagnon de Nathalie, il entretient une relation amoureuse avec une de ses étudiantes... qui n'est autre que Maryam, la sœur d'Elli !

La relation entre Elli et Maryam, qui défend David contre vents et marées, est mise à mal, d'autant qu'Elli annonce à ses sœurs qu'elle va être obligée de vendre leur maison de famille…

Alors qu'Elli se focalise sur David, Clément entrevoit un autre suspect, Stéphane Rocques, président de l'université. Il semble avoir un secret qu'il veut préserver à tout prix…